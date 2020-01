“Géén botox, géén oogcorrecties en géén facelift”: Eveline Hoste schrijft open brief na kritiek op transformatie Redactie

22 januari 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Eerder deze week kon je in TV Familie een interview lezen met de flink afgevallen ex-Miss Belgian Beauty Eveline Hoste (38). Het weekblad vroeg haar om haar ‘dieetgeheim’ te delen en dat heeft Eveline graag en uitgebreid gedaan. Haar verhaal werd vervolgens gretig gedeeld, en dat heeft geresulteerd in een immense stroom aan reacties. Via een open brief reageert Hoste nu op alle commentaar.

Er zijn reacties van mensen die Eveline feliciteren en vinden dat ze er schitterend uitziet. Maar er zijn ook veel negatieve commentaren. “Amai, jij was veel mooier doen je dikker was”, is nog het meest onschuldige bericht. Heel wat mensen ‘beschuldigen’ de ex-miss er vlakaf van dat ze niet alleen aanzienlijk is vermagerd maar dat ze verschillende plastische ingrepen aan haar gezicht verzwijgt. Vandaar dat Eveline nu reageert met een open brief die ze richt aan ‘lieve en minder lieve mensen’.

“Als ik al die reacties op het internet lees... Het is hilarisch hoe mensen die mij van haar of pluim kennen, beter weten dan ikzelf wat ik doe”, schrijft Eveline onder meer. “Maar anderzijds is het niet om te lachen. Ik kan veel hebben. Maar een ander kan misschien ten onder gaan aan zulke lelijke reacties.” (...) “De foto die nu is verschenen, heb ik niet zelf gekozen. Die hebben ze van mijn Instagramprofiel geplukt, en het is toevallig net een foto die met een filter is bewerkt. Omdat dat soms leuker oogt. Dus voor wie denkt dat ik een facelift heb ondergaan: nee, het is een filter!” (...)

(lees verder onder de foto)

‘Géén ingrepen’

Ze gaat verder: “Behalve wimperextensions bij @xantippe en facetten op mijn tanden van @glamsmile heb ik nog geen énkele esthetische ingreep ondergaan. Géén botox, géén oogcorrecties, géén facelift... Wat niet wil zeggen dat ik daar tegen ben of dat ik zoiets nooit zal laten doen. Maar ik ben heel tevreden over mijn gezicht, al is het niet perfect. Voor je dus iets insinueert, denk even na. Nog eenvoudiger: spreek de persoon in kwestie (in dit geval mezelf) aan. Waarmee ik niet wil zeggen dat je je mening niet mag geven. Als je mij zwaarder mooier vindt, is dat je volste recht.” (...)

“En als je toch denkt alles te weten en je mening wil geven, vraag je af of je zoiets zou willen lezen over jezelf. Zo niet, zwijg dan. Moesten we allemaal wat zijn liever voor elkaar, de wereld zou mooier zijn. Wil je je mening geven, doe gerust. Maar blijf beleefd! Weet dat ik er niet wakker van lig, maar de mensen rondom mij vinden het niet fijn dat er onwaarheden verteld worden over iemand die ze graag zien. Liefs, Eveline.”

Lees hieronder de volledige tekst: