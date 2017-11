'Game of Thrones'-ster heeft zware belastingschuld Redactie

13u28 0 REUTERS

Jason Momoa moet Amerikaanse belastingdienst nog meer dan 100.000 dollar.

De acteur, vanaf deze week als Aquaman te zien in de film 'Justice League', zit in slechte papieren. Zopas raakte bekend dat hij een belastingschuld van 138.378 dollar heeft. De overheidsdienst dreigt nu met het in beslag nemen van bezittingen als hij zijn schuld niet snel vereffent. Jason, die eind oktober trouwde met zijn vriendin Lisa Bonet, geeft zijn boekhouders de schuld voor 'het misverstand'. Hij gaf nu aan dat hij zijn achterstallige belastingen zo snel mogelijk wil betalen, maar dat hij op dit moment wat gebrek aan cash heeft. Pas als hij zijn inkomsten voor 'Justice League' ontvangen heeft zou hij zijn belastingen kunnen betalen. Afwachten of de Amerikaanse belastingdienst nog zoveel geduld zal hebben.