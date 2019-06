‘Game of Thrones’-fans zamelen 70.000 euro in voor het goede doel KD

01 juni 2019

12u30

Bron: ANP 0 Showbizz Fans van ‘Game of Thrones’ hebben samen ruim 77.000 pond (bijna 70.000 euro) opgehaald voor SameYou. Dat is het fonds van Emilia Clarke, die een hoofdrol speelt in de reeks. Het fonds zet zich in voor jonge mensen die een beroerte of hersenbloeding hebben overleefd. Fans willen zo Emilia een hart onder de riem steken, nadat zij eerder getuigde over haar hersenaneurysma.

"Ter ere van Emilia Clarke, die vocht tegen twee hersenaneurysma's om ons Daenerys Stormborn van Huize Targaryen te geven, een van de meest iconische personages uit de geschiedenis van de televisie", luidt de titel van de fondsenwerving op de Reddit-pagina Freefolk. Leuk detail: dit is dezelfde pagina waar de befaamde petitie is ontstaan die oproept tot een ander einde voor ‘Game of Thrones’. Deze is inmiddels ruim 1,6 miljoen keer ondertekend, wat leidde tot boze reacties van de acteurs uit de serie.

"Aangezien de brutale aard van de petitie kwaad bloed zette bij een heleboel mensen, tot op het punt dat de cast er zelfs kritiek op had, wilden we laten zien dat ‘Game of Thrones’-fans ondanks al hun bedenkingen het harde werk van de waanzinnige cast en crew waarderen. De teleurstelling die we voelden door het einde van de serie was niet in hen, maar in de potentie die verloren ging door het gehaaste tempo van het verhaal. En dus, als gebaar van liefde en steun van de fans richting de hele cast en crew, maar in het bijzonder richting de vrouw die haar hele hart en ziel in haar personage heeft gelegd, zet ik deze pagina op.”

(lees verder onder de video)

Emilia, die een paar jaar geleden tot twee keer toe werd getroffen door een bloeding rond de hersenen, heeft inmiddels op haar Instagram gereageerd op het initiatief. "Ik ben zo ontzettend ontroerd en verbaasd en dankbaar", zegt de emotionele actrice in een filmpje. "Ik heb er oprecht geen woorden voor." In de post schrijft Emilia nog dat haar fans haar "dag, week, maand, jaar en decennium hebben gemaakt". "Ik kan mij geen mooiere manier bedenken dan op deze manier afscheid te nemen van The Mother of Dragons. Jullie zijn mijn helden. Ik ben degene die door de knie moet voor jullie.”

Een andere fan is inmiddels eenzelfde initiatief gestart voor Mencap, het goede doel van ‘Game of Thrones’-acteur Kit Harington. Hij liet zich deze week opnemen in een kliniek omdat hij in een zwart gat zou zijn gevallen na het einde van de serie. Ook zou hij kampen met een alcoholprobleem.