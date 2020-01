‘Game Of Thrones’-bedenker krijgt golf van kritiek na aankondiging op Twitter: “Hier zitten we niet op te wachten” BDB

16 januari 2020

09u30

Bron: Metro UK 0 Showbizz “Je krijgt geen cent meer van me.” Twitter was niet mals voor ‘Game Of Thrones’-bedenker George RR Martin (71) nadat hij op het socialemediakanaal bekendmaakte dat er een paperback-versie van het boek ‘Fire & Blood’ gelanceerd wordt. Fans wachten namelijk vooral op nieuws over z’n nieuwste werk ‘The Winds Of Winter’.

Al negen jaar wachten fans van ‘Game Of Thrones’ op ‘The Winds Of Winter', het nieuwe boek uit de reeks ‘A Song of Ice and Fire’. En hun geduld dreigt stilaan op te raken. Al maanden kijken ze reikhalzend uit naar nieuws over het werk, maar helaas pakte auteur George RR Martin op Twitter uit met minder spannend nieuws.

“Blij kondig ik aan dat ‘Fire & Blood’, de inspiratie voor de nieuwe serie ‘House of the Dragon’ een paperback-versie krijgt op 5 mei in de VS, Canada en de UK. Deze editie zal vijf gloednieuwe illustraties bevatten. Binnenkort kan je het boek al bestellen”, tweette Martin. Aangezien ‘Fire & Blood’ al een jaar op de markt is, vonden de ‘Game Of Thrones’-fans deze aankondiging maar magertjes.

Geen cent

De reacties waren dan ook niet mals. “Op deze update zat echt niemand te wachten. Je krijgt geen cent van me tot ‘Winds Of Winter’ op de markt is”, tweette Morgan Garvin. “M’n gevoel van opwinding veranderde pijlsnel in een gevoel van bedrog”, zegt Chris Varg, die gehoopt had dat de tweet nieuws zou inhouden over de ‘A Song of Ice and Fire’-reeks.

Het nieuwe boek van Martin laat nu wel erg lang op zich wachten. Nochtans gaf de auteur na het einde van de ‘Game of Thrones’ tv-reeks al aan zich “bevrijd” te voelen. “Nu kan ik het op mijn eigen tempo doen. Ik heb goede en slechte dagen en wanneer ik een slechte dag heb, heb ik veel minder stress nu, ook al is die er nog steeds”, zei hij in een interview met The Guardian.

Wow, an update no one was waiting for! You won’t get a cent from me until Winds of Winter is published. We have MANY tapestries!(@ MorganGarvin2) link

Mild heart attack then betrayal...... Chris Varg(@ VargChris) link