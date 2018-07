'Game of Thrones'-acteur Peter Dinklage speelt Repelsteeltje in verfilming Redactie

28 juli 2018

16u14 0 Showbizz De Amerikaanse acteur Peter Dinklage speelt de hoofdrol in de verfilming van het sprookje Repelsteeltje van Sony. Dat meldt Variety.

Dinklage, die vooral bekend is door zijn rol van Tyrion Lannister in de HBO-serie 'Game of Thrones', is ook als producent bij de film betrokken. Patrick Ness gaat het scenario schrijven. Ness is bekend van de boekenreeks 'De Chaos Trilogie'. Zijn fantasyboek 'A Monster Calls' werd in 2016 verfilmd.

De film 'Repelsteeltje' (Engelse titel: 'Rumpelstiltskin') is gebaseerd op het beroemde sprookje van de gebroeders Grimm, dat gaat over een molenaarsdochter die voor een koning goud moet spinnen uit stro en daarbij de hulp inroept van de dwerg Repelsteeltje. Als ze met de koning trouwt, komt Repelsteeltje hun kind opeisen.

Peter Dinklage won twee Emmy's en een Golden Globe voor zijn rol in 'Game of Thrones'. Het laatste seizoen van de serie is volgend jaar te zien. Dinklage speelt ook een rol in de sciencefictionfilm 'I Think We're Alone Now' van regisseur Reed Morano. Die draait vanaf 14 september in de Amerikaanse bioscopen.