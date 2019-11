‘Frozen 2' nu al te zien in ... Disneyland Paris CD

20u38 3 Showbizz Goed nieuws voor de fans van ‘Frozen 2'. Normaal is het nog wachten tot 20 november vooraleer de animatiefilm in de bioscoop draait, maar is er een exclusieve sneak peek te zien in Disneyland Paris.

Meerdere keren per dag kunnen bezoekers naar een voorproefje van tien minuten uit ‘Frozen 2' kijken in het Studio Theater van het Walt Disney Studios Park. En dat in het Engels of Frans. In deze nieuwe animatiefilm gaat Elsa samen met haar zus Anna en vrienden Olaf en Kristof op een avontuurlijke reis om te achterhalen waarom ze met magische krachten geboren werd.

Komend kerstseizoen valt er trouwens nog meer Frozen te beleven in Disneyland Paris. Zo opent op 17 november ‘Frozen: A Musical Invitation’. In dit gloednieuw interactief avontuur worden gasten overgebracht naar het koninkrijk Arendelle, waar ze worden uitgenodigd om te spelen en te communiceren met hun favoriete personages over verschillende fasen. In de eerste kamer zullen bezoekers zingen en leren dansen op bewegingen met Anna, Kristoff en Sven. In de tweede kamer worden gasten dan weer uitgenodigd in het ijspaleis en zingen ze samen het sleutellied ‘Let it Go’ met Elsa zelf. Nadien is er nog een ontmoeting met sneeuwpop Olaf.