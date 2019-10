‘Friends’-reünie was volledig: “Ook Lisa, Matthew en David waren erbij” KD

09 oktober 2019

15u30

Bron: The Howard Stern Show 0 Showbizz Eerder deze week deed ‘Friends’-actrice Courteney Cox (55) het internet ontploffen toen ze op Instagram een foto deelde van een kleine ‘Friends’-reünie met Matt LeBlanc en Jennifer Aniston. In ‘The Howard Stern Show’ vertelt Jennifer nu dat ook de andere castleden daarbij aanwezig waren.

De foto van Courteney verzamelde in amper drie dagen tijd al meer dan 2 miljoen likes. In de reacties zijn vooral fans te bespeuren die blij zijn om hun idolen terug bij elkaar te zien, al zijn er ook veel mensen die zich afvragen waar Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross) en Matthew Perry (Chandler) zijn. Howard Stern stelde de vraag tijdens zijn radioshow aan Jennifer Aniston. Zij onthulde dat iedereen aanwezig was. “We hebben deze week samen gedineerd, op zaterdagavond”, vertelt de actrice. “David Schwimmer (die vaak in Londen verblijft, nvdr.) was in de stad en iedereen had die avond vrij, dus hebben we afgesproken bij Courteney.”

“We hebben zo hard gelachen”, klinkt het. “Het was net gebotteld geluk.” Op een echte tv-reünie hoeven de fans echter niet te hopen. “We missen het allemaal. Echt waar, we missen het elke dag”, geeft de steractrice toe. “Ik zou nergens staan zonder de serie, maar ik wil geen nieuw leven in de reeks blazen. Het zou nooit zo goed zijn als het origineel. We willen het nalatenschap van ‘Friends’ niet verpesten.”

De originele reeks van ‘Friends’ werd uitgezonden van 1994 tot 2004. De eerste aflevering verscheen 25 jaar geleden. De populaire sitcom wordt nog steeds uitgezonden. “Er is een hele nieuwe generatie die nu van de reeks geniet”, aldus de makers.