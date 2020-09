‘Friends’-actrices houden reünie tijdens Emmy Awards JVE

21 september 2020

09u19

Bron: ANP 0 Showbizz Voor liefhebbers van de serie ‘Friends’ was het genieten tijdens de uitreiking van de Emmy Awards. Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (56) en Lisa Kudrow (57), ook bekend als Rachel Greene, Monica Geller en Phoebe Buffay, waren samen te zien tijdens een live videoverbinding in de show.

Presentator Jimmy Kimmel (52) schakelde over naar Jennifer Aniston, die genomineerd was in de categorie ‘Outstanding Lead Actress In A Drama Series’, voor haar rol als Alex Levy in ‘The Morning Show’. Terwijl zij in beeld kwam, verschenen ook Courteney en Lisa. Toen Kimmel hen vroeg wat ze daar deden, antwoordde het drietal: "We zijn al huisgenoten sinds 1994." Dat was het jaar waarin Friends voor het eerst op televisie verscheen.

Aniston verzilverde haar nominatie echter niet. Het was actrice Zendaya (24) die met de winst aan de haal ging, voor haar rol in de serie ‘Euphoria’.

