'Flippokoning' Hans Zandvliet is 30 miljoen armer en leeft vandaag van de bijstand: "Mijn ex-vrouw heeft wel nog een pak geld"

20 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Schatrijk werd hij met z’n flippo’s, de uitvinding die hij deed in de jaren 90. Helaas, Hans Zandvliet (60) raakte dat fortuin ook weer kwijt, net als zijn vrouw, z’n landgoed en zaak. Maar z’n positieve ingesteldheid, die verloor hij niet. “Ik heb gewoon pech gehad”, zegt hij in Dag Allemaal.

“Investeer de helft van je fortuin in iets nieuws, maar toch niet álles. Hoe stom van hem”, zei Koen Wauters, nadat hij in ‘Wat Een Jaar!’ (over 1997) op VTM afscheid nam van z’n gast Hans Zandvliet. Die had immers alles wat hij met z’n flippo’s had verdiend in een nieuwe uitvinding gestopt, en raakte zo helemaal blut.

Wij trekken voor het volledige verhaal - dat ook net in boekvorm is verschenen als ‘Flippo en het spel om de knikkers’ - naar Hans’ appartementje in Leiden. “Ik leef nu van de bijstand”, zegt de Nederlander, wanneer hij ons breed glimlachend begroet.

Echt arm zie je er nochtans niet uit.

Maar ik moet wel zien rond te komen met een uitkering van 980 euro. Vroeger woonde ik op een groot landgoed, Eikenrode in Wassenaar. Prins Willem-Alexander, die nu koning is, was mijn overbuur. Nu woon ik wel een beetje kleiner. (lacht)

Jij moet wellicht ’n hoop schulden afbetalen?

Nee. Ik doe sinds kort een beroep op de schuldensaneringsregeling: als je uitzichtloze schulden hebt die je toch nooit kan afbetalen en je houdt je drie jaar lang keurig aan de regels, dan ben je van je oude schulden af. Ik moet nu een deel van m’n inkomsten afstaan. Maar omdat ik al op het bestaansminimum zit, hoef ik niks meer af te dragen. Over drie jaar heb ik weer een schone lei.

Hoeveel schuld wordt jou kwijtgescholden?

Ruim twee miljoen euro. Die is er gekomen door de kredietcrisis van 2007. Van de ene dag op de andere dag zegden ze bij de bank mijn kredietlijnen op. Boeven zijn het, zij zijn nota bene de veroorzakers van die crisis! Mijn landgoed, dat 11 miljoen euro waard was, is in 2014 openbaar geveild voor 2 miljoen. Ik stond op straat, moest een kamertje gaan huren bij een vriendin. Nu huur ik dit appartement, met huursubsidie.

De flippo had jou nochtans schatrijk gemaakt.

