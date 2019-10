“Felicity Huffman voelt zich prima achter tralies” MVO

22 oktober 2019

18u54

Bron: ANP 0 Showbizz Felicity Huffman houdt zich prima staande in de gevangenis. De 56-jarige actrice zit sinds dinsdag achter slot en grendel vanwege het omkopen van een universiteitsmedewerker. Felicity kan aftellen, ze hoeft maar dertien dagen te brommen.

“Het gaat heel goed met Felicity, ze houdt het goed vol”, deelde een ingewijde met Entertainment Tonight. De Desperate Housewives-actrice heeft haar eerste bezoekjes ook al achter de rug. Haar man William H. Macy en jongste dochter Georgia zochten Felicity zaterdag op. Macy keerde zondag alleen terug. “De bezoekjes gingen erg goed”, weet de bron. “Ze hebben samen veel tijd kunnen doorbrengen. Ze zaten in de bezoekersruimte en hebben een paar uur zitten praten.”

Voor de 17-jarige Georgia was het bezoek moeilijk. “Ze zag haar moeder in gevangeniskleding, dat viel niet mee.” De ingewijde voegt toe dat niet “te licht” moet worden gedacht over de gevangenisstraf van de actrice. “Het is een federale gevangenis. Ze zit in een kamer met andere gevangenen en een toilet in het midden. Ze draagt een gevangenispak en moet werken, het is allemaal behoorlijk serieus.”