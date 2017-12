'Fast & Furious' komt naar het Antwerpse Sportpaleis DBJ

10u42 8796 Photo News Fast and Furious Live Showbizz De gigantisch populaire filmreeks 'Fast & Furious' begint na acht films ook met een livetournee en die komt ook naar het Antwerpse Sportpaleis. In drie shows zullen zaterdag 27 en zondag 28 januari 's werelds beste stuntmannen hun trukendoos bovenhalen met de snelste bolides én originele wagens uit de films.

Het is een van de weinige filmreeksen waarin het nieuwe deel telkens nóg meer opbrengt dan het voorgaande. 'Fast & Furious' is sinds het eerste deel uit 2001 populairder dan ooit en je kan het spektakel nu ook live in actie zien in plaats van vanuit de bioscoopstoel. De première vindt plaats in London in de O2 Arena op 19 januari 2018. Vervolgens reist de show naar Antwerpen en nog 21 andere Europese steden.

De stunts worden uitvergroot door digitale projectietechnologie in 3D. Er worden exacte replica’s gebruikt - waaronder die van van Doms legendarische Dodge Charger - maar ook originele wagens uit de filmreeks. De tickets zijn wel niet echt goedkoop, ze variëren van 45 tot 80 euro en kan je hier krijgen.