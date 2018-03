'Fantastic Beasts'-acteur Eddie Redmayne voor tweede keer vader EVDB

18 maart 2018

18u14 0 Showbizz Eddie Redmayne en zijn vrouw Hannah Bagshawe hebben een zoon. Dat heeft de Britse acteur op Twitter bevestigd. Luke Richard Bagshawe Redmayne werd zaterdag geboren en is het tweede kind voor het stel. Zij hebben al een dochter, Iris, van bijna twee.

De blije gebeurtenis komt vlak na het droeve nieuws van het overlijden van wetenschapper Stephen Hawking. Redmayne, die een Oscar won voor zijn rol als Hawking in de succesfilm 'The Theory of Everything', stond woensdag stil bij de dood van Hawking. "Hij was de grappigste man die ik ooit heb ontmoet", aldus de acteur die onder meer met Hawking bij de première van de film was in december 2014. "Mijn gedachten gaan uit naar zijn buitengewone familie."