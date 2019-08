‘Familie’ start met een extra dode, een oplichter en een relatiebreuk (en Kürt Rogiers verklapt nog wat meer geheimen) Hans Luyten

26 augustus 2019

21u15 9 showbizz Maandagavond kende het nieuwe seizoen van ‘Familie’ een blitzstart op tv met een dode en een pak onverwachte wendingen. Kürt Rogiers deed er op Joe nog een schepje bovenop en verklapte enkele extra plots.

Het was voor de ‘Familie’-fans bruusk ontwaken uit de zomerslaap, want de eerste aflevering van 29ste seizoen was amper begonnen, of er viel al een dode. Niet Stefanie maar wel pyromaan Elias werd levend verbrand. Jammer voor de fans van acteur Ian Thomas. Ook de verhaallijn rond de benefiet evolueerde verrassend, want de papa van Rikske blijkt een bedrieger te zijn: zijn zoon is helemaal niet terminaal ziek en het ingezamelde geld steken ze dus wellicht zelf in eigen zak. Alfons is de enige die dat beseft, maar niemand luistert naar hem en hij verdween spoorloos.

Ook de moord op Marie kreeg niet de verwachte afwikkeling. Mathias duwde haar in de seizoensfinale van een klif, maar lijkt daar vlotjes mee weg te komen. Veronique, dankbaar omdat hij haar en Lars liet leven, besliste om niet naar de politie te stappen om Mathias aan te geven, maar om haar dood als een zelfmoord te verpakken. Wat ook lukte. De politie slikte die versie, maar dat dit nog gevolgen zal hebben voor de nakende huwelijksplannen van Lars en Veronique is ook wel duidelijk. De verhaallijn rond Guido en Emma was het minst verrassend, aangezien eerder al was uitgelekt dat actrice Bab Buelens uit de reeks zou verdwijnen. Emma koos voor Lucas, Guido en Emma borgen hun trouwplannen op en beloofden een opvangregeling voor de kinderen Mila en Milou uit te werken.

Loslippig

Kürt Rogiers zorgde in de aanloop naar de uitzending van de startaflevering in zijn eentje voor nog meer animo. Op Joe bleek de ‘Familie’-acteur ongewoon loslippig, want hij verklapte enkele verhaallijnen die volgens hem binnen de maand in ‘Familie’ zouden gebeuren. Zo zou er een koppel uit hun huis worden gezet, volgt er nog een onverwachte dode, gaan twee personages die elkaar niet kunnen luchten binnen de maand samenwonen, zal de zomer in ‘Familie’-land erg vruchtbaar blijken te zijn en gaat er een koppel uit elkaar. Onthullende uitspraken, die wijzen op een zwangerschap en extra liefdesverdriet. Al zou die ‘onverwachte dode’ natuurlijk gewoon Elias kunnen zijn, die al uit het verhaal verdwenen is. In de startaflevering gingen Emma en Guido ook al uit elkaar. Zou Kürt die twee bedoelen of staat er nog meer liefdesverdriet op stapel?