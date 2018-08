'Familie' start heftig: drie bekenden belanden achter de tralies hans luyten

27 augustus 2018

21u05 5 Showbizz De dubbelaflevering, die het 28ste seizoen van ‘Familie’ maandag op gang trok, was minder dramatisch dan verwacht, maar zorgde wel voor flink wat spektakel. Geen vier doden, maar drie hoofdpersonages zitten nu wel achter de tralies.

Amélie (Erika Van Tielen) lag in het slotbeeld voor de zomerstop roerloos in een plas bloed op de grond, maar leeft dus toch nog. De zoektocht naar haar aanvaller wordt dit najaar dé belangrijkste plot in ‘Familie’. Eén probleempje: het slachtoffer herinnert zich niks meer van de steekpartij. In de startepisode werd Veronique (Sandrine André) alvast opgepakt als hoofdverdachte. Logisch, want de aanranding vond in haar keuken plaats en zij hing ook vol met bloed. De bewijslast lijkt zo overtuigend, dat de rechercheurs geen bekentenis meer nodig hebben. Toch houdt Veronique vol: "Ik kan me niks herinneren, maar ik heb het niet gedaan." Lars (Kürt Rogiers) en Veroniques broer Peter (Gunther Levi) lijken voorlopig de enigen die toch in haar onschuld blijven geloven. Al zal dat niet simpel blijven, nu Brigitte (Janine Bischops), de moeder van Lars en Amélie, is opgedoken en graag stookt tegen al wie de naam Van den Bossche draagt.

Niet verdronken

Tussen het verhaal van Amélie en Veronique door werden de andere cliffhangers uit de seizoensfinale een voor een afgerond. Al leverde dat minder drama op. Zo zijn Emma (Bab Buelens) en de kleine Milou niet verdronken in de vijver. Emma kon zichzelf redden en de kleuter was zelfs helemaal niet in het water gesukkeld. De vreemde uitstap leverde Emma wel een klacht voor kinderontvoering op. Al werd die nadien even snel weer ingetrokken door de begripvolle Lucas (Tom Viaene). Die gaat zelfs akkoord om de twee dochters Milou en Mila voortaan in co-ouderschap op te voeden. Geen celstraf voor Emma, dus. Stan (Kristof Verhassel) krijgt die wel. De slechterik overleefde de kogel van Evy (Marianne Devriese), maar werd opgepakt wegens stalking. Hem zien we niet meer terug. Bye bye Stan. De kijker heeft ook afscheid genomen van asielzoeker Ayo (Adams Mensah). Op het einde van de startaflevering werd in de vooruitblik duidelijk dat de verloofde van Stefanie (Jasmijn Van Hoof) in een Nigeriaanse cel zit. Hun huwelijksplannen worden bij deze opgeborgen.

