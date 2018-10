‘Familie’ sluit week verrassend af: met twee hete standjes hans luyten

26 oktober 2018

'Familie' eindigde vrijdagavond erg spectaculair: met twee hete standjes, die niemand zag aankomen.

In de ene scène rukte Marie (Lien Van De Kelder) hartstochtelijk de kleren van het lijf van de smoorverliefde Cédric (Yanni Bourguignon). De meer dan 20 jaar jongere zoon van Veronique vond dat helemaal niet erg, want de tiener hunkert al weken naar dat intieme moment.

In de andere scène ging het om echte vlammen, want in de Foodbar brak een serieuze brand uit. De problemen met de koelkast in de Foodbar leken aanvankelijk een bagatel, maar dat was dus niet zo. In het slot van de aflevering zorgde het apparaat voor een kortsluiting, die de keuken in vuur en vlam zette. Emma (Bab Buelens) zat door een misverstand en zonder telefoon in de eettent opgesloten en werd zo het slachtoffer van de brand. In het eindbeeld lag ze roerloos op de grond, bevangen door de rook. De brandweer is gealarmeerd, maar arriveert die tijdig?

Dat er nog meer drama op komst is, werd verklapt door de beelden die de volgende aflevering aankondigen. Daarin was te zien dat Emma’s beste vriendin Stefanie (Jasmijn Van Hoof) van dienst is bij de brandweer, waar ze een stage loopt. Of zij Emma kan redden, wordt maandag duidelijk.

Mysterie

Een andere mysterie is nu al opgelost. Toen de decors van de VTM-soap van de studio’s in Boortmeerbeek naar het nieuwe AED-complex in Lint werden verhuisd, vertelden de tv-makers dat er één belangrijk decor zou achterblijven en de verhuis niet zou meemaken. Om welke tv-set het ging en waarom: daar deed men erg geheimzinnig over. Vandaar dat daarover al op fansites druk werd gespeculeerd, want wat kon die niet-verhuizing verklappen over de verhaallijnen? Nu is dus duidelijk dat het om de Foodbar gaat en dat die door de brand verwoest zal worden. Of er nieuwe Foodbar komt, moet nog blijken.