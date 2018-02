‘Familie’ ontdekt de wereld van betaalde seks: Guido Van den Bossche wordt een gigolo HL

23 februari 2018

20u35

Bron: HL 407 Showbizz Sluipt het thema prostitutie de Vlaamse soapwereld geniepig binnen? Het lijkt er wel op, want in ‘Familie’ kampt Guido Van den Bossche (Vincent Banic) al een tijd met geldproblemen en in de aflevering van vrijdagavond kreeg hij een moeilijk te weerstaan voorstel: 10.000 euro voor een nacht als gigolo. Welkom in de wereld van betaalde seks.

De vraag van Griet (Andrea Croonenberghs) aan het adres van Guido kwam niet echt uit de lucht gevallen. Op fansites voorspelden ‘Familie’-kijkers al dat het deze richting zou uitgaan. Ze waarschuwden Guido zelfs al massaal: “Pas op, Guido, denk aan Emma en jullie kindje!”

Maar de zoon van Jan en Linda zit in zwaar weer en is een makkelijke prooi. Enkele weken geleden werd hij in een zaak van heling van gestolen goederen veroordeeld tot het betalen van een zware boete. Eind volgende maand moet hij 32.000 euro in één keer neertellen, want een gespreid afbetalingsplan werd geweigerd. Het geld is er niet en dus zocht hij naar alternatieve inkomsten. Guido klopte extra overuren in de garage, maar met de goedkeuring van zijn vriendin Emma (Bab Buelens) ging hij ook schoorvoetend in op het vreemde voorstel van de rijpere Griet om haar naar een saaie receptie te vergezellen. Tegen een uitzonderlijk mooie betaling weliswaar: 1.500 euro. Het leek onschuldig en makkelijk verdiend. Maar de rijpere vrouw wilde duidelijk meer, aangezien ze Guido 2.000 euro betaalde voor een tweede afspraakje: een dagje naar de wellness. Met het geruststellende detail dat hij zijn zwembroek mocht aanhouden. Emma vond dat de grens daarmee wel bereikt was en dat het maar gedaan moest zijn om voor gigolo te spelen. Ze wilde niet dat het verder uit de hand zou lopen.

10.000 euro

Maar vrijdagavond gebeurde dat dus toch. Griet bood Guido zonder veel tralala 10.000 euro aan voor rauwe seks. De doodbrave Emma weet nog van niks, maar haar reactie in de aflevering van volgende maandag valt nu al te voorspellen. De voorbije week was ze immers al de wanhoop nabij! Net zoals sommige kijkers die op hun fansites ongerust schrijven dat het de verkeerde kant uitgaat met hun lievelingskoppel.

“Toen ik voor het eerst over deze verhaallijn hoorde, moest ik meteen denken aan ‘Indecent proposal’, die legendarische film met Robert Redford en Demi Moore”, zegt acteur Vincent Banic. “In die film van 25 jaar jaar geleden krijgt een jong koppel met financiële kopzorgen een soortgelijk voorstel: één nacht seks in ruil voor een som geld die al hun problemen in één klap kan oplossen. Na lang twijfelen kiezen ze voor het geld in de hoop dat ze daarna een nieuwe start kunnen maken en dat hun relatie er niet onder zal lijden. Maar al snel blijkt dat er toch iets gebroken is en op het einde van film gaan ze zelfs uit elkaar. Ik ga natuurlijk niet verklappen hoe in ‘Familie’ afloopt, maar de kijkers zullen verschieten!”

Vincent begrijpt dat sommige kijkers deze verhaallijn over verdoken prostitutie erg ongewoon vinden voor een Vlaamse soap. “Dat mijn personage een gigolo wordt, vind ik ook heftig. Maar wel realistisch. Als je met je rug tegen de muur staat, doe je soms rare dingen. Ik zou deze stap zelf nooit zetten en naar andere oplossingen zoeken. Maar ik begrijp het dilemma en de moeilijke tweestrijd in het hoofd van Guido en Emma. Dat de kijkers mij nu op hun fansites waarschuwen en vragen om niet in te gaan op de avances van Griet en aan Emma te denken, wil zeggen dat ze het verhaal geloven. Opdracht volbracht, dus. (lacht)”