'Familie' onder vuur: "Wie promoot er nu ook een schijnhuwelijk?" hl

20 april 2018

13u46 2 Showbizz In 'Familie' wil Stefanie snel trouwen om asielzoeker Ayo makkelijker aan een verblijfsvergunning te helpen. Dat lokt bij soapfans felle kritiek uit. "Wie promoot er nu een schijnhuwelijk?"

Klinkt binnenkort de bruidsmars in 'Familie'? Deze week ging Ayo op zijn knieën voor Stefanie en schonk haar een zelf geknutselde ring. Stefanie ziet een huwelijk zitten, want zij wil voorkomen dat de sans-papiers het land wordt uitgezet. De twee kennen elkaar amper acht weken.

De kijkers zijn niet allemaal even enthousiast. "Wie promoot er nu een schijnhuwelijk op tv?", schrijft iemand op de fansite van 'Familie'. "Jullie stimuleren wel illegale en strafbare feiten, hé. Dit kan niet!" En ook: "Dat jullie taboes willen doorbreken? Volledig mee akkoord. Soaps kunnen een voorbeeldfunctie hebben. Maar dit aanvaardbaar of normaal maken? Dat kan niet. Stop hiermee!"

Bij 'Familie' is men niet verrast door de heisa. "Het is normaal dat een dergelijk verhaal reacties uitlokt op sociale media", zegt creative producer Wim Feyaerts. "Maar we willen zulke verhalen niet uit de weg gaan. Zeker niet als ze sterk zijn. De kijker ziet de klik tussen Stefanie en Ayo. Zijn dat sterke gevoelens of heeft Ayo andere bedoelingen? Dat zullen de komende weken uitwijzen."

En wat met de kritiek dat 'Familie' een schijnhuwelijk lijkt te promoten? "Niet te vroeg oordelen. Het verhaal kan nog alle richtingen uit, maar het is zeker niet onze bedoeling om een schijnhuwelijk goed te praten. Wel om een actueel thema aan bod te laten komen. Ik kan wel verklappen dat er nog een paar verrassende wendingen aankomen." (HL)