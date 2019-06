‘Familie’ lost eerste beelden van seizoensfinale en die onthullen wel wat HL

13 juni 2019

20u43 0 showbizz VTM heeft intrigerende beelden vrijgegeven van de nakende seizoensfinale, die pas op vrijdag 28 juni wordt uitgezonden. Dat is vroeg, want ze lijken toch al een tip van de sluier op te lichten. Dus opgelet: spoilers in aantocht!

Dankzij een iets te openhartig interview van Jasmijn Van Hoof (Stefanie) lekte vorige week al uit dat er in de laatste aflevering voor de zomerstop zeker één en misschien zelfs tien (!) doden zouden vallen. Op een van de vrijgegeven beelden is nu te zien dat Marie huilend steun zoekt in de armen van een verbouwereerde Mathias. Haar geliefde houdt een revolver vast in zijn hand. Lost hij een dodelijk schot en wie kan dan zijn slachtoffer zijn? Op een ander beeld is te zien dat Marie geen zwangerschapsbuikje meer heeft. Het personage van Lien Van de Kelder was nochtans uitgerekend voor na de seizoensfinale, maar zou op 28 juni dus al bevallen zijn. De kijker weet al een tijdje dat Benny een benefiet plant voor de zieke Rik. De organisatie verloopt op dit moment nog altijd niet van een leien dakje, maar uit een van de foto’s blijkt dat het event wel degelijk zal doorgaan. Wordt dat dan misschien de plek waar er veel slachtoffers zullen vallen?

Dodelijk

Deze week wordt de laatste aflevering net als de seizoensfinale zeker ook emotioneel en explosief. In theorie staat er vrijdagavond nog een huwelijk van Emma en Guido op stapel, maar kijkers weten ondertussen wel beter. Actrice Bab Buelens liet deze week in Dag Allemaal optekenen dat ze uit de reeks verdwijnt en al haar opnamen al achter de rug heeft. Guido (Vincent Banic) zou morgen dus mogelijk zonder echtgenote achterblijven. De kans dat Emma met haar minnaar Lucas en de twee meisjes Mila en Milou naar het buitenland vlucht is erg groot. Dat zou jammer zijn! Bart Van den Bossche (Chris Van Tongelen) zou dan ook dus helemaal voor niks uit Dubaï terugkomen. Dubbel jammer! Al kan het afgelaste huwelijk natuurlijk nog een interessant staartje krijgen in de seizoensfinale. Misschien zelfs een dodelijk?