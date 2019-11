‘Familie’-kijkers in shock: overspel legt bom onder nakend huwelijk van koningskoppel HL

14 november 2019

20u35 46 showbizz In ‘Familie’ is Veronique (Sandrine André) donderdag in de koffer gedoken met Mathias (Peter Bulckaen), de eeuwige liefdesrivaal van haar verloofde Lars (Kürt Rogiers). De kijkers lijken in shock en reageren massaal op de plotwending. “Wat een vuil spel wordt er hier gespeeld!”

De plannen voor het droomhuwelijk van het koningskoppel kunnen bij deze dus worden opgeborgen. Het klikte al een tijd niet meer zo goed tussen het koppel, omdat Veronique zich onvoldoende gesteund voelde in haar verdriet. Haar kleinkind was omgekomen bij een verkeersongeval, dat indirect was veroorzaakt door Rudi (Werner De Smedt). Die had in een dronken bui een belangrijk verkeersbord bij een eenrichtingsstraat weggenomen, waardoor Jan (Jef De Smedt) en Cédric (Yanni Bourguignon) op elkaar waren gebotst.

Passionele nacht

Veronique eiste dat ‘moordenaar’ Rudi bij VDB Fashion zou worden ontslagen, maar Lars hield zijn topontwerper de hand boven het hoofd en vergaf hem zijn jeugdzonde. En dat hakte er te diep in bij zijn toekomstige. Die was duidelijk uit op wraak. Bovendien vond ze wel troost bij Mathias, met wie ze nog steeds getrouwd is maar op scheiden staat. En na een zoveelste ruzie met Lars, pakte ze haar boeltje om een nacht in alle rust op hotel te gaan slapen. Althans: dat zei ze tegen Lars. De kijker kon echter zien hoe ze een passionele nacht met Mathias beleefde.

‘Ik haat die Mathias’

Enkele soapliefhebbers hadden de aflevering met de bedscène in de tv-shop bij Telenet in avant-première bekeken en waren zo van de kaart dat ze het nieuws meteen op hun fansites gooiden. Dus nog voor de beelden op VTM waren uitgezonden. Meer dan 5.000 kijkers reageerden nog voor het uitzenduur van ‘Familie’ al met verstomming op #vtmfamilie. Zo viel er te lezen: ‘Ik haat die Mathias’, ‘Veronique is echt keidom’, ‘Zo erg voor Lars’ en ‘Wat? Het beste koppel uit elkaar!’

Acteur Kürt Rogiers deed er zelfs nog een schepje bovenop en postte ook nog voor de uitzending al een extra spoiler: ‘Heartbroken’. Een gebroken hart wil immers zeggen dat zijn personage Lars wellicht achter het overspel zal komen. En dan kunnen de poppen helemaal aan het dansen gaan.