'Familie'-gezicht Jelle Florizoone gaat Matthias Schoenaerts achterna: "Ik wil naar Amerika!" MV

08 februari 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Hoe zou het zijn met Jelle Florizoone (22)? Je weet wel, de acteur die vóór Vincent Banic de rol van Guido speelde in ‘Familie’. Wel, heel goed, zo blijkt. "Ik ben op vakantie op Curaçao", zegt hij aan de telefoon bij weekblad Tv Familie. "Ik heb hier trouwens afspraken in verband met acteerwerk. Daarna reis ik naar Los Angeles voor meer meetings met producers en zo."

Voor alle duidelijkheid: Jelle werkt nog steeds als steward. "Van zodra ik terug ben van LA, ga ik weer aan de slag bij Brussels Airlines. Maar mijn droom is om in Californië te gaan wonen. Ik wil alles op alles zetten om mijn acteercarrière een boost te geven. Ik ga in LA een paar mensen ontmoeten, op hoop van zegen... ’t Zou fijn zijn mocht ik daar op de planken kunnen staan of in een film of serie spelen."

Stop jij dan als steward?

Hangt ervan af. Ik hou van dat werk, maar acteren is en blijft mijn passie. Dat besefte ik door een andere job te doen. Ik had soms de luxe dat ik mijn vlieguren kon combineren met een paar gastrollen, en dat vond ik super.

Maar je wilt dus naar Amerika?

Inderdaad, da’s de bedoeling. Je hebt daar als acteur meer opportuniteiten. En ik heb het geluk dat ik via via mensen in de States kon bereiken die iets in het wereldje betekenen.

Je ontslag bij ‘Familie’ heeft je duidelijk niet ontmoedigd. 

Nee, hoor. In Amerika zijn ze trouwens heel erg onder de indruk als ik zeg dat ik een jaar heb meegespeeld in de langstlopende soap van het Europese continent.

Jij verblijft nu op Curaçao en trekt vervolgens naar Los Angeles. Goedkoop is dat allemaal niet.

Je moet dat slim aanpakken, hé. (lachje) Maar je hebt gelijk: gratis is ’t zeker niet. Ik heb serieus wat bijgeklust om uit de kosten te geraken. Ik heb zelfs popcorn verkocht in de cinema! Gelukkig heb ik een tante en een neefje die op Curaçao wonen. Het beste hotel op het eiland als je ’t mij vraagt! Soms is het wel angstaanjagend, er komt allemaal veel bij kijken. Mijn vriend Amir steunt mij volop.

Hij trekt met jou mee naar Amerika?

Hij zal pas volgend jaar in februari overvliegen. Da’s lastig, maar wij overleven dit als koppel wel, hoor. 

En is jullie visum al in orde?

We zijn alles aan het regelen. Het is dus de bedoeling dat ik eerst naar ginder ga en dat Amir mij later volgt. Er is nog wat werk aan de winkel, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt!