'Familie'-actrice Marianne Devriese post pakkende boodschap: "Veel verdriet om verloren dromen"

01 maart 2019

17u36 0 Showbizz Marianne Devriese (39), de actrice achter de tweelingzussen Evy en Iris in ‘Familie’, heeft een emotionele boodschap op Instagram gepost. Haar dochtertje lijdt aan de uiterst zeldzame aandoening GRIN2B en dat zorgde al voor veel verdriet om verloren dromen.

GRIN2B is een aandoening die epilepsie-aanvallen en een ontwikkelingsachterstand bij kinderen en volwassenen kan veroorzaken en ontstaat door een verandering van het genetische materiaal.

De actrice schrijft: “Morgen is het exact 1 jaar geleden dat de grond onder de voeten even weg leek te schuiven. Morgen is het exact 1 jaar geleden dat we te weten kwamen wat er met onze dochter Pippa aan de hand is: het GRIN2B-syndroom. Een diagnose die meer vragen en onzekerheden bracht dan dat ze antwoorden gaf. Want ook al zijn er tegenover een jaar geleden meer gevallen bekend, toch blijft het een uiterst zeldzame genetische aandoening waarover nog heel weinig geweten is. Dag per dag. Dat was toen het enige advies.



“En dat hebben we gedaan de afgelopen 365 dagen. Met veel verdriet om verloren dromen en verwachtingen en angst voor wat de toekomst brengen zal. Maar ook met veel liefde en knuffels en lachjes en vooral met een ongelooflijke vooruitgang. En het is lang niet eenvoudig, een leven met Pippa. Niet voor ons, mama en papa, niet voor de flinke grote zussen. Gelukkig worden we goed ondersteund door fantastische mensen, die ons helpen met Pippa en zonder wie het bijna onmogelijk zou zijn.



“Wat we nu echt zouden willen, is dat er schot komt in het onderzoek en misschien zelfs een behandeling om Pippa alle kansen te geven om ten volle te ontwikkelen. Daarom deze maand graag wat extra aandacht voor GRIN2B.”

Marianne Devriese en haar partner Steve Geerts, bekend van ‘Spitsbroers’ en ‘Professor T.’, hebben samen drie dochters, waarvan Pippa de jongste is.