'Familie'-actrice Margot Hallemans woont sinds kort samen: "Al die rondslingerende onderbroeken..." TDS

06u00

Bron: DA 0 Kristof Ghyselinck Showbizz In 'Familie' is het nog even wachten tot haar personage Hanne Van den Bossche weer spannende tijden beleeft, maar voor actrice Margot Hallemans (24) is dat nú al het geval. Zij staat voor het eerst op de planken in een komisch stuk. 'Dit is ongelooflijk fijn om te doen', aldus Margot.

Welke rol speel jij in 'De Tante van Charlie'?

Ik ben Peggy, de dochter van een kolonel. Die rol wordt vertolkt door Karel Deruwe. Ik ben een van de jonkies die in het stuk wilde feestjes beleven. En ja, dat past wel een beetje bij mij. 'k Heb daar dan ook de leeftijd voor, hé? (lachje)

Zeker. En je brengt je rol blijkbaar met heel wat overtuiging, want je wordt omschreven als een 'aanstormend talent'.

Amai, daar ben ik even stil van. Da's echt een héél mooi compliment. Vooral omdat het de eerste keer is dat ik in een komisch stuk speel. En ik sta daar op dat podium dan ook nog eens tussen al die ervaren acteurs... Maar ik heb geluk: iedereen is superlief voor mij.

Je haalde daarnet al even Karel Deruwe aan. Zien we jullie straks ook samen in 'Familie'?

Nee, op de set van 'Familie' spelen we niet samen. Maar qua timing is 't wel grappig: net nu Karels terugkeer naar de soap is aangekondigd, sta ik met hem op de planken. Maar 't is dus de eerste keer dat ik met Karel acteer.

Je kende hem niet?

Nee, toen ik bij 'Familie' kwam, was zijn personage Guido Van den Bossche al uit de serie verdwenen. Maar ik ben wel fan van Karel. En ik ben er zeker van dat de kijkers heel enthousiast op zijn terugkeer zullen reageren. Plezant, want dat zal ongetwijfeld voor heel wat reacties zorgen.

Rond jouw personage Hanne is het al een tijdje stiller...

Da's waar. Maar wees gerust: jullie hebben het laatste van Hanne nog niet gezien, hoor. Momenteel is ze wat naar de achtergrond verdwenen, maar dat blijft niet zo. Ik heb zopas de opnamen van een opvallende verhaallijn afgerond. Die zal rond de midseizoensfinale op tv te zien zijn. Spannend!

Je hoeft dus nog niet voor je rol te vrezen.

Tja, 't blijft natuurlijk een soap, hé. En dus bestaat de kans dat mijn personage ooit verdwijnt. Zoals je weet is de mama van Hanne (Brenda, destijds gespeeld door Vicky Versavel, nvdr) gestorven en verblijft haar vader Bart (Chris Van Tongelen) vaak in Amerika. Dus ja, automatisch denk je daar dan wel over na.

Omdat een rol ook afhangt van de personages waaraan die verbonden is, bedoel je.

Precies. Nu, ik hoop dat die dag zolang mogelijk uitblijft, want ik doe dit zó graag. Alles in totaal speel ik Hanne nu al acht jaar, maar ik wil er gerust nog járen bijdoen.

Zijn de opnamen vlot te combineren met je theaterwerk?

Awel, ik heb daar geluk mee: dat kon allemaal goed worden ingepland. Maar 't is best heftig, hoor. Ik pendel voortdurend tussen Boortmeerbeek, waar 'Familie' wordt opgenomen, en Antwerpen, waar 'De Tante van Charlie' loopt. Maar ik klaag niet. Ik ben blij dat ik deze kans krijg. En na zo'n dag op de planken duurt het gelukkig niet lang voor ik thuis ben, want ik woon in Antwerpen.

Samen met je vriend Nick.

Klopt, wij wonen sinds kort samen. In het begin was het wat wennen, maar wij gunnen elkaar voldoende vrijheid om ons eigen ding te doen. We hebben respect voor mekaar, en zo hoort het ook. Als Nick iets wil gaan drinken met zijn vrienden, doe ik daar ook niet moeilijk over. Waarom zou ik?

Geen kleine ergernissen dus?

Goh... Als ik écht iets moet noemen, dan zijn het zijn rondslingerende kleren. Echt waar, je wilt niet weten hoe vaak ik al kousen en onderbroeken heb opgeraapt. (lachje) Maar ik mag daar niet over klagen, want Nick doet ook wel veel in het huishouden.

Jullie leerden elkaar op een aparte manier kennen, hé.

Ja, via de datingapp Tinder. Het is niet zo dat ik wanhopig was of zo, 't was eerder nieuwsgierigheid. Ik wilde weleens weten welke mannen er allemaal op Tinder zaten en met wie ik een 'match' had. Tijdens het swipen kwam ik Nicks profiel tegen. Ik vond hem er leuk uitzien, dus ik gaf hem een like. Hij deed hetzelfde bij mij, waardoor we met elkaar konden communiceren.

Waarna jullie besloten af te spreken?

Wel, raar maar waar: we hebben elkaar eerst nog heel toevallig ontmoet. Nick en ik kwamen elkaar tegen op café en hadden allebei het gevoel dat we elkaar kenden. Maar we wisten toen niet goed van waar. 't Drong pas nadien tot mij door dat Nick mijn tindermatch was. Toen ik hem een volgende keer opnieuw zag, heb ik al mijn moed bijeengeraapt en ben ik op hem afgestapt. Mét resultaat: in december zijn we een jaar samen.

Was het liefde op het eerste gezicht?

Dat niet, ik moet iemand eerst kennen voor ik verliefd kan worden. Door veel met Nick te praten, begon ik te beseffen dat ik met hem echt wel een relatie zou kunnen hebben. Maar de vonk is pas écht overgeslagen nadat hij mij had uitgenodigd voor een etentje bij hem thuis. Nick is kok, dus dat was een aanlokkelijk voorstel.

Niet alleen de liefde van de man gaat door de maag.

Inderdaad, ook bij mij hebben Nicks kookkunsten geholpen om verliefd te worden. (lacht) Maar 't was uiteraard méér dan dat: ik vond het ook ongelofelijk om te zien met hoeveel passie hij kookt.

Kende hij jou eigenlijk van 'Familie'?

Nee, toen we elkaar leerden kennen, had Nick totaal geen idee wat ik deed. Zijn beste vriend is wel een 'Familie'-kijker, dus die vond het best grappig. Bon, Nick is natuurlijk heel trots op wat ik doe, maar hij is dus niet met zijn 'bekend lief' gaan stoefen bij zijn vrienden. Hij is geen wandelend reclamebord. (lachje) 'k Zou dat trouwens niet leuk vinden. Nee, laat alles maar zoals het is. Nick maakt mij enorm gelukkig.

'De Tante van Charlie' speelt tot zo 10/12 in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Meer info: www.dekomediecompagnie.be.