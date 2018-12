‘Familie’-actrice Margot Hallemans en vriend zijn uit elkaar CD

19 december 2018

06u00 0 Showbizz Margot Hallemans is opnieuw vrijgezel. De ‘Familie’-actrice (25) en haar vriend Nick hebben onlangs een punt gezet achter hun relatie. Het koppel was twee jaar samen.

In ‘Familie’ is Hanne Van den Bossche stapelverliefd op Quinten, maar in het echte leven gaat het de actrice veel minder voor de wind op liefdesvlak. Zij en haar vriend hebben na twee jaar een punt gezet achter hun relatie. “Het klopt inderdaad dat Nick en ik uit mekaar zijn”, vertelt Margot. “De breuk is nog pril, en er zijn geen derden in het spel. Verder willen we hierover niet verder uitweiden. We houden dit graag in onze privésfeer om het in alle rust te verwerken, uit respect voor ons beiden”.

Tinder

Margot en Nick leerden elkaar kennen via Tinder en niet veel later sloeg de vonk over. “Eigenlijk had ik die datingapp voor de grap en uit nieuwsgierigheid geïnstalleerd, maar ik had nooit verwacht dat er zo’n mooie relatie uit zou ontstaan”, vertelde de actrice vorig jaar. “Nick staat heel passioneel in het leven. Alles wat hij doet, wil hij goed doen. Daar hou ik van. En met zijn tatoeages ziet hij er lekker stoer uit. Hij heeft zelfs de letter M op zijn been laten tatoeëren.” Dat haar vriend zes jaar ouder was, vormde nooit een struikelblok. “Ik val juist heel bewust op oudere mannen. Die hebben meer te vertellen en staan met beide voeten in het leven.”

Soepbar

Het koppel leidde wel een onregelmatig leven. Zij als actrice, hij als kok in zijn eigen soepbar. Maar toch was er veel wederzijds begrip. “We hebben allebei ook wel onze vrijheid nodig en hechten veel belang aan de momenten met onze eigen vrienden. Je mag niet te afhankelijk worden van elkaar, dat is niet gezond.” Al kon het soms ook wel behoorlijk botsen tussen Margot en Nick. “We zijn alle twee heel vurige personen, dus discussies gaan vaak gepaard met het nodige geroep en getier. Maar ik vind dat niet erg: eens goed ruziemaken moet kunnen. Als je er maar iets uit leert en blijft communiceren. Onze laatste discussies gingen vaak over het feit dat we niet altijd zeggen wat we denken of voelen. Dus daar werken we nu aan en het maakt van ons alleen maar een sterker koppel.” Maar helaas hebben Margot en Nick nu toch beslist om uit mekaar te gaan.