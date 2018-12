‘Familie’-actrice Jits Van Belle: “Voor de opvoeding van de kinderen vraag ik vaak raad aan mijn man” CD

Bron: Story 0 Showbizz Als je je goed in je vel voelt, straal je dat ook uit. Kijk maar naar Jits Van Belle (42). De ‘Familie’-actrice probeert heel bewust te eten én te leven. Nu alleen nog wat meer evenwicht in haar gezin brengen.

Al bijna één jaar lang kruipt Jits Van Belle in de huid van Robyn, de vriendin van Benny (Roel Vanderstukken), in de VTM-soap ‘Familie’, en nog steeds heeft ze het enorm naar haar zin op de set. “Als actrice droom je er natuurlijk van om mee te spelen in prestigieuze fictiereeksen, maar dat gebeurt maar om de zoveel jaar, en dan is het vaak ook maar een kleine rol. En ook al is ‘Familie’ ‘maar’ een soap, er wordt keihard gewerkt en ik leer veel bij. Het enige waar ik mij wel bij heb moeten neerleggen, is dat de verhaallijn van je personage in golven gaat. Soms zit ik enkele weken op mijn honger omdat ik ‘gewone’ scènes heb. Maar na een jaar moet ik ook wel zeggen dat het fijn is om eens minder zware draaidagen te hebben, zodat je je emotioneel weer kunt opladen.”

Je hoopt dus nog lang mee te spelen in de reeks?

“Absoluut! En voorlopig is het einde nog niet in zicht. Of toch niet dat ik weet. Veel hangt af van wat er allemaal met Benny gebeurt, want daar is mijn personage afhankelijk van. Maar die zekerheid van een soap is wel mooi meegenomen, zeker financieel. Al wil ik het wel blijven combineren met theater. Zo sta ik volgend jaar op de planken met ’t Schoon Verdiep van De Komedie Compagnie.”

Samen met Roel Vanderstukken, trouwens, jouw tv-lief Benny in ‘Familie’. Het klikt wel tussen jullie.

“We lachen wat af en hebben veel plezier. Wat ook belangrijk is als je heel lange en intense dagen hebt. Maar ook in emotionele scènes vinden we mekaar. We zetten echt wel de scenario’s naar onze hand om ze sterker te maken. Ik word altijd blij van met Roel samen te werken.”

De eerste drie maanden stond je wel samen met Govert Deploige op de set. Hij verving Roel na zijn hartoperatie.

“Dat was een complete verrassing, want ik had getekend om met Roel te spelen. Maar ik ken Govert ook al lang, dus dat was wel fijn. Alleen vond ik het jammer dat Roel en ik niet die mooie opbouw van verliefd zijn en een koppel worden hebben kunnen spelen. Dat hebben we in het begin ook wel gevoeld. Maar we grepen de intensere scènes aan om dat toch te vinden bij mekaar. Fysiek zijn Govert en Roel ook twee totaal andere mannen.”

Nooit schrik om Roel pijn te doen als jullie kussen of liggen te rollebollen in de zetel?

“Ik geef nogal snel iemand een tik als ik in de lach schiet of als ik gespeeld boos ben. En daar denk ik inderdaad soms wel aan bij Roel. Mag ik dat wel doen? Maar ik heb nog nooit gemerkt dat ik een bepaalde zone niet mag aanraken nadat hij geopereerd werd.”

Avontuurlijk

Robyn woont samen met de ex-schoonvader van haar vriend. Zou je dat in het echte leven ook kunnen?

“Nee, totaal niet. In mijn jonge jaren woonde ik samen met vrienden en toen wist ik al: ik ben graag alleen thuis. Tijdens de verbouwingen aan mijn huis heb ik zelfs een knop laten installeren waarmee ik de deurbel kan uitschakelen. En die staat standaard uit, tenzij ik weet dat er bezoek komt of een pakje geleverd wordt.”

Je neemt dus graag wat tijd voor jezelf.

“Met twee kinderen in huis gebeurt dat niet zo vaak, maar ik kan er wel van genieten om een lang bad te nemen en de beentjes te scrubben. Als ik vroeger in première ging met een stuk, dan stond heel die dag in functie daarvan. Shoppen, schminken… Nu is dat maximum een uurtje. En als de kinderen thuis zijn, een gesprokkeld uurtje. Maar het is niet dat ik me dan minder goed in mijn vel voel.”

