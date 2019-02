‘Familie’-actrice Jasmijn Van Hoof: “Pieter-Jan bleef vanaf dag één bij mij slapen” Redactie

21 februari 2019

13u01

Bron: PRIMO 0 Showbizz In ‘Familie’ is Jasmijn Van Hoofs personage - brandweervrouw Stefanie - single, maar in het echte leven is ze al even samen met haar vriend Pieter-Jan. In PRIMO vertelt de actrice dat het meteen 'koekenbak’ was tussen hen twee. “Hij bleef al van dag één bij mij slapen.”

“We zijn al samen sinds mei vorig jaar”, vertelt Jasmijn in PRIMO. “Dat was vreemd, op het moment dat Pieter-Jan en ik besloten onze kans te wagen als koppel, stond ik in alle tijdschriften met mijn verhaal over de breuk met mijn vorig lief, Wout. We waren al eventjes uiteen, Wout en ik, maar het verhaal kwam pas maanden later in het nieuws. Omdat ik echt niet stond te springen om daarover te praten. Het kwam in een interview eerder toevallig aan bod. En iedereen pikte het nadien op. Voor Pieter-Jan was dat eigenlijk niet zo plezant. Maar goed, ondertussen zijn we al een hele tijd verder.”

Wat doet Pieter-Jan van werk?

Hij is lichtman. En ja, het is handig dat het iemand uit ‘de sector’ is. Iemand die snapt waar ik mee bezig ben. En ook omgekeerd. Vooral! Ik snap zijn job. Hij doet veel reclame en hij klopt onvoorstelbaar lange dagen. Hij is vaak van vijf uur ’s morgens al de deur uit en pas om een uur ’s nachts komt hij terug thuis. En ik heb daar geen problemen mee. Integendeel, ik heb vooral medelijden met hem. (glimlacht)

Zijn jullie snel gaan samenwonen?

Toch wel. Eigenlijk is hij vanaf dag één bij me blijven slapen. (lacht) Pieter-Jan huurde iets in Gent, maar na een maand of vijf maakte ik me toch wel de bedenking dat dat eigenlijk verloren geld was. Hij heeft die kamer opgezegd en hij is officieel bij mij gaan wonen. In het begin had ik wel wat schrik. Ik hoopte dat we ons niet zouden ‘verbranden’ door zo snel te gaan samenwonen. Maar heel veel mensen uit mijn omgeving zeiden me dat ik daar niet bang moest voor zijn. We zijn nu eenmaal geen prille twintigers meer hé. En we hadden ook al ervaring, we hadden allebei al met iemand samen gewoond. Op onze leeftijd gaat het gewoon allemaal wat sneller dan bij iemand van twintig.

Met Wout maakte je een reis door Zuid-Amerika. Maandenlang van huis weg. Wil je dat met Pieter-Jan ook doen?

Onmiddellijk! Naar een ander deel van de wereld dan. En Pieter-Jan heeft ook wel die zin voor avontuur in zich. De goesting om te reizen is er zeker. We zijn al twee keer samen weggeweest, sinds we samen zijn. Maar hij is daar wel ietsjes voorzichtiger in dan ik. Ik weet niet of hij meteen máánden van huis zal weggaan. Hij heeft, denk ik, wel schrik om zijn job op te zeggen of te verliezen. Als je in zijn sector gedurende een lange tijd door iemand anders vervangen wordt, is de kans groot dat je helemaal niet moet terugkeren. Dat speelt wel een rol. Bij mij speelt dat minder. Ik ben een vast personage in een tv-reeks en die vervangen ze niet zomaar. Het gebeurt weleens, maar het is toch geen schering en inslag. Maar als het moment er is, dan krijg ik hem wel mee op wereldreis, volgens mij. (lacht)

Hoe lang speel je nu al Stefanie in ‘Familie’?

Sinds juni 2012. Bijna zeven jaar dus. (trekt grote ogen) Ik vind dat echt ongelooflijk. Ik had dat nooit gedacht. Toen ik begon, tekende ik een intentieverklaring voor drie jaar. Als jong meiske dacht ik: ‘Drie jaar, dat is dik oké, en daarna zien we wel.’ Maar ik zit er dus nog steeds, en ik heb geen enkele reden om bij ‘Familie’ te stoppen. Ik doe het nog altijd supergraag en er is veel variatie. Ik haal enorm veel voldoening uit mijn werk. Ik heb niet het gevoel dat ik me ergens vast aan het rijden ben. Maar ik ben realistisch genoeg dat het ooit kan stoppen. Dat risico heb je in dit vak.

En dan?

Dat weet ik niet. Ik heb niets achter de hand. Ja, ik doe presentatiewerk op de regionale zender RTV en dat ligt me wel. Maar verder? Neen, er is niet direct iets anders. Maar ik heb genoeg interesses om mijn plan te trekken. Het is trouwens heel atypisch voor me dat ik geen plan B heb. Ik ben graag voorbereid op de dingen, op de toekomst. Ik weet graag wat er komt. Dus ja, ik zou zeker in paniek slaan mocht ik op een dag te horen krijgen dat ‘Familie’ voor me stopt, maar ik zal waarschijnlijk wel rap denken: ‘Er komt wel iets anders.’ Maar voorlopig maak ik me nog niet al te veel zorgen. Het feit dat ik er na zeven jaar nog altijd bij ben, zal wel zijn reden hebben, zeker? Het moet zijn dat de schrijvers nog heel wat mogelijkheden zien voor mijn personage. En ze durven me ook verhaallijnen toevertrouwen die ik kan spelen. Ik voel me zeer gewaardeerd, dat zeker. En dat is een fijne gewaarwording.