‘Familie’-actrice Jasmijn Van Hoof is bijna één jaar samen met Pieter-Jan: “Ik ben eerder afstandelijk in relaties. Gelukkig heeft hij meer geduld”

09 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Jasmijn Van Hoof (28) noemt zichzelf niet romantisch, maar de liefde staat nu wel centraal in haar leven. Ze is bijna een jaar samen met Pieter-Jan en heeft in Familie een zwoele verhaallijn met Ian Thomas. “Wij hebben al een toffe vriendschap opgebouwd”, klinkt het in Story.

Ontstaat er stilaan een romance tussen Stefanie en Elias, alias Jasmijn Van Hoof en Ian Thomas? Het is een vraag die heel wat Familie-kijkers zich stellen. Het antwoord mag Jasmijn nog niet geven, maar ze wil wel al kwijt dat ze twee weken geleden een kusscène had met Ian. “We hebben heel hard gegiecheld’, vertelt ze. “Die eerste kus, ook al is die niet echt, dat is toch altijd wennen. Ian had zelfs klamme handjes. Toen ik vroeg of hij oké was, zei hij: ‘Alles chill.’ Maar hij ontkende het zo hard dat ik zeker weet dat hij wél zenuwachtig was (lacht). Intussen kan ik hem al vrij goed lezen.”

Kussen met Ian Thomas: veel meisjes zouden graag je plaats innemen.

Dat weet ik. Als ik een foto van Ian en mij op Instagram zet, komen daar altijd superveel reacties op. Tja, Ian is ook een knappe gast, hé, hij is mooi gespierd. Dat weet ik omdat hij zich vaak omkleedt met zijn logedeur open. Preuts is hij niet (lacht).

Dus mochten jullie allebei single zijn, was er plaats voor een romance op de werkvloer?

Dat denk ik niet. Ian is een pak jonger dan ik en dat merk ik, al hebben we wel een toffe vriendschap opgebouwd. Voor Familie kende ik hem niet, maar ik had al langs alle kanten horen waaien dat hij lief en authentiek is, heel positief in het leven staat en oprecht geïnteresseerd is in de persoon met wie hij praat. En dat blijkt ook.

Hij staat ook bekend als iemand die anderen graag aanraakt.

Ja, Ian kan heel lichamelijk zijn. Als je met hem praat, komt hij heel close. Maar als ik me daarbij ongemakkelijk voel, duw ik hem gewoon weg (lacht). Tegenwoordig is hij bezig met in te stappen in een bedrijfje dat cannabisolie maakt, en hij praat over niets anders. Dan durf ik ook weleens te zeggen dat hij even mag terugkomen naar de gewone wereld (lacht). Zijn tetter staat nooit stil, opnames met hem zijn altijd heel druk. Ondertussen kan ik dat wel kanaliseren.

