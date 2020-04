‘Familie’-actrice Erika Van Tielen toont nieuwe vriend op Instagram BDB

28 april 2020

21u48

Bron: Instagram 0 Showbizz Er is een nieuwe man in het leven van Erika Van Tielen (36). Dat maakte de ‘Familie’-actrice zelf bekend op Instagram.

“How wonderful life is now you’re in my world. #partnersinlovelifeandsports”, schrijft Van Tielen bij een romantische foto. De identiteit van haar nieuwe geliefde maakt de actrice niet bekend. Zus Heidi Van Tielen heeft de kersverse tortelduifjes aan elkaar voorgesteld. “Zo blij! Die matchmaking is graag gedaan”, reageert ze onder het kiekje.

Het is de eerste nieuwe relatie van Van Tielen sinds haar breuk begin 2018 met haar toenmalige partner Gerd Schelfout. De twee waren bijna acht jaar samen en hebben twee kindjes: Finn en Rowen. “Je gaat niet zomaar uit elkaar, je probeert en je probeert nog eens. Zeker als je kinderen hebt”, vertelde ze daar eerder over in ‘De Meeloper’ op Qmusic. “Voor mezelf had ik geen problemen toen ik het besliste en ook nu niet, maar ik voel wel een zeker ongemak ten opzichte van mijn kinderen, omdat zij daar niet voor gekozen hebben en zij nu gedwongen worden om te leven met de consequenties. Ze wonen niet meer in één huis en ze hebben niet altijd hun mama en papa. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het beter is, want ik ben een betere vrouw en moeder nu ik mezelf heb teruggevonden en niet meer in een relatie zit die er geen meer was. Dat is voor hen op termijn beter, maar ik weet ook wel - en ik merk dat heel vaak - dat dat op dit moment nog niet zo makkelijk uit te leggen is aan een vijf- en achtjarige.”

Lees ook:

Erika Van Tielen speelt in ‘Familie’ een luxe-escort: “Benieuwd wat ik allemaal naar m’n hoofd ga krijgen...”



Erika Van Tielen na haar relatiebreuk: “Ik ben een betere vrouw en moeder nu ik mezelf heb teruggevonden”