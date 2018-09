'Familie'-actrice Caroline Maes legt de focus op haar gezin: "Ik heb steeds meer respect voor vrouwen die bewust niet werken" CD

Bron: Story 0 Showbizz Vroeger kwam haar werk op de eerste plaats, maar tegenwoordig wil Caroline Maes (42) vooral een zorgende en aanwezige mama zijn voor haar drie kinderen. Al voelt de 'Familie'-actrice zich soms wel schuldig omdat ze veel tijd steekt in de voetbalcarrière van haar oudste zoon Arno.

Achtentwintig seizoenen. Zo lang al weet 'Familie' z’n trouwe fans aan hun scherm gekluisterd te houden. En als we Caroline Maes mogen geloven, worden de komende maanden zelfs spannender dan ooit. Haar personage Mieke Van den Bossche transformeerde twee jaar geleden nog van een zorgzame vrouw in een pittige tante, maar dit keer blijven wereldschokkende veranderingen haar bespaard. Iets waar de actrice niet rouwig om is. Ze beseft ook dat ze meer in haar mars heeft dan acteren alleen. "Ik ben inderdaad ondernemend genoeg om niet in een zwart gat te belanden, mocht mijn acteercarrière ooit voorbij zijn. Een kledingwinkel of ontbijtcafé lijkt me bijvoorbeeld wel leuk. Het leven stopt niet na 'Familie'. Dat heb ik ondertussen wel door. De laatste jaren ligt mijn focus ook meer op het gezin. Ik neem meer afstand van mijn werk dan vroeger."

Vanwaar die ommekeer?

"Rond mijn veertigste stond ik er plots bij stil dat er meer is in het leven dan werken. Ik ben al 23 jaar actrice, en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar die job vraagt veel van je persoonlijke leven. Onregelmatige uren, wisselende emoties, lange dagen... Zeker in combinatie met een gezin is dat niet makkelijk. Mijn zonen hebben me ook nodig. Daarnaast durf ik eindelijk voor mezelf toe te geven dat het moederschap en zaken als een verse maaltijd kunnen maken, de strijk tijdig doen en een proper huis hebben me ook voldoening schenken."

Was dat dan vroeger niet het geval?

"Ik vond dat saai en niet ambitieus genoeg. Maar ik krijg alleen maar meer respect voor vrouwen die bewust niet werken en voor hun gezin kiezen. Ik zou dat eigenlijk ook graag willen gedurende een periode. Dan zou ik wat vaker kunnen langsgaan bij mijn ouders en vriendinnen. En me inzetten voor de schoolraad en goede doelen."

Je hebt je focus duidelijk verlegd.

"Die ligt nu inderdaad bij mijn gezin. En dat besef geeft me de nodige rust om mijn werk met meer plezier te doen. Vroeger maakte ik me zenuwachtig als opnames uitliepen en was ik veel meer aan het stressen. Gelukkig heb ik een man die me daarop attent maakte en had ik drie zonen die me verplichtten om uit mijn zetel te komen op momenten dat ik dacht dat ik niet meer kon. Mijn gezin heeft me altijd al overeind én gelukkig gehouden."