‘Familie’-actrice Bab Buelens over expliciet seksfilmpje op internet: “Dat ben ik niet” DBJ

30 januari 2019

21u12 3 Showbizz Op het internet circuleert een filmpje met expliciete beelden waarvan wordt beweerd dat het om Bab Buelens (24) gaat. De ‘Familie’-actrice ontkent echter met klem dat het om haar gaat en klaagt op Instagram de personen aan die haar omwille van het filmpje ‘ongepaste’ berichten sturen.

“Laten we dit kort houden”, schrijft Bab Beulens op Instagram. “Er circuleren expliciete beelden op het internet waarvan mensen beweren dat ik het ben. Eerst vooral wil ik duidelijk maken dat ik dit niet ben. Buiten misschien enkele gezichtskenmerken is er dan ook geen enkele verdere gelijkenis met mij. Bedankt voor jullie bezorgdheid en lieve support, maar ook een ‘F*ck You’ aan iedereen die mij naar aanleiding van deze roddel ongepaste berichten stuurt.”

Bab begint haar verhaal op Instagram met een selfie van zichzelf waarbij de woorden ‘Fake News’ te lezen staan. “We hebben het originele filmpje getraceerd en hierbij staat heel duidelijk de naam van het meisje in kwestie in de commentsectie. Uit respect voor haar zal ik haar naam niet vermelden, maar ik kan jullie verzekeren dat het NIET Bab is.” Vervolgens toont Buelens een screenshot van de commentaarsectie van het bewuste filmpje. Daarin vertelt de maker dat het om een ex van hem gaat.

Hoewel Buelens duidelijk beweert dat het niet om zogenaamde ‘wraakporno’ gaat, wil de actrice wel een lans breken voor iedereen die ermee te maken krijgt. “Verder wil ik wel de problematiek rond ‘revengeporn’, seksuele intimidatie en en cyberbullying aankaarten”, schrijft ze. “Hoewel eerder genoemd filmpje geen betrekking heeft op mij gaat het hier vermoedelijk wel om een slachtoffer van ‘revengeporn’.

Almaar meer mensen worden slachtoffer van deze shit Bab Buelens

“Ik vertaal: een meisje tegen wiens wil dit filmpje werd gedeeld en dus ook verder werd verspreid door enkele mensen hier. Naast het feit dat dit degoutant is en ik zeer teleurgesteld ben in hoe mensen hiermee omgaan is dit ook een strafbaar feit. Het is een reëel probleem dat dient aangepakt te worden. Almaar meer (jonge) mensen worden in onze online cultuurslachtoffer van deze shit. And we have to stand up. wie zulke beelden deelt is deel van het probleem.”