'Familie'-acteur Yanni Bourguignon: "Shana en ik zijn gelukkiger zonder mekaar"

24 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In ‘Familie’ is Cédric smoorverliefd op de veel oudere Marie, maar in het echte leven heeft acteur Yanni Bourguignon (20) onlangs een punt gezet achter zijn relatie met theateractrice Shana Pieters. Definitief deze keer, want de twee gingen al eens uit mekaar. Gelukkig gaat Yanni deze keer niet door een emotionele dip.

Met een post op Instagram maakte Yanni Bourguignon, beter bekend als Cédric in Familie, vorige week bekend dat hij en zijn vriendin Shana Pieters na twee jaar uit mekaar zijn. “Het gevoel zat niet meer goed. Onze relatie verliep veel moeilijker dan zou moeten. Shana en ik zien elkaar nog wel graag, maar soms is dat niet genoeg. We hadden allebei het gevoel van: we maken elkaar wel gelukkig, maar misschien kunnen we nog gelukkiger worden wanneer we als vrienden door het leven gaan in plaats van als koppel.”

Ook zagen jullie elkaar al niet vaak.

“Shana en ik moesten dat echt inplannen in onze agenda. Maar het lukte ons wel om mekaar minstens twee keer in de week te zien. Daardoor zat er ook geen sleur in onze relatie.”

Uitgemaakt op café

Vorig jaar zijn jullie ook al eens een tijdje uit mekaar geweest.

“Onze relatie zat toen in het slop. Shana deed mee in ‘The Rocky Horror Show’ en de ‘Winterrevue’, en ik begon net bij ‘Familie’. We leefden steeds meer naast mekaar en hadden ook minder nood aan elkaar. Alleen kon ik het niet uitmaken.”

Waarom niet?

“Ik kwets mensen niet graag. Shana is daar rationeler in. Met ons werk hadden we al genoeg druk op onze schouders. Hierdoor verwaarloosden we eigenlijk onze relatie en elkaar. Dus gaven we elkaar de nodige ruimte. Geen geflirt meer met berichtjes. Ik had Shana zelfs geblokkeerd in mijn gsm en op sociale media.”

Wie heeft het nu uitgemaakt?

“Deze keer was ik het. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en die woorden uitgesproken. Maar zij kon mijn gevoel meteen bevestigen.”

