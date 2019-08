‘Familie’-acteur Peter Bulckaen wilde lang bakker worden: “Maar mijn vader vond het een veel te zware stiel” Redactie

30 augustus 2019

06u00

Cruciaal in de seizoensfinale van 'Familie': de rol van Mathias, gespeeld door Peter Bulckaen (bijna 54). Het had nochtans niet veel gescheeld of de West-Vlaming was geen acteur geworden, maar bakker. "Maar mijn vader vond dat een veel te zware stiel", vertelt de acteur in het weekblad Story.

De seizoensfinale van ‘Familie’ eindigde met veel spektakel, en daar had Mathias, het personage van Peter Bulckaen, veel mee te maken. Ook de komende weken zorgt hij nog voor veel ophef. Zijn eigen familiegeschiedenis is er gelukkig een met meer stabiliteit – en vooral hard werk. “Mijn grootvader van moederskant heeft in 1911 een bakkerij opgestart, samen met zijn broer”, vertelt Peter. “Later hebben hun twee zonen de bakkersstiel voortgezet: de ene, nonkel Noël, in een nieuwe bakkerij in Menen, en de andere, mijn nonkel Cyriel, in de ouderlijke bakkerij in Geluwe. Het was bij die laatste dat ik als kleine jongen al vaak rondhing, samen met zijn zoon, mijn neef Hendrik. Aanvankelijk bleef onze bijdrage beperkt tot het uithalen van kattenkwaad op de zolder waar de bloemzakken gestapeld stonden. Maar naarmate we ouder werden, zijn we spelenderwijs in de stiel gerold. Geloof het of niet, maar als pubers vonden we het heerlijk om de handen uit de mouwen te steken.”

“Er was altijd wel wat te doen in de bakkerij, en Hendrik en ik kregen vooral kleine klusjes toevertrouwd, zoals boterkoeken draaien uit deeg. Het summum voor ons was toen we een nachtje mochten doorwerken tijdens de drukte rond de feestdagen. We voelden ons toen zó groot, gewoon omdat we hetzelfde konden als de volwassenen (lacht). We wilden zo snel mogelijk zelfstandig worden, dat vonden we heel belangrijk. Maar natuurlijk staken de oudere collega’s soms de draak met ons, al gebeurde dat wel op een plezante manier. Ik herinner me dat ik vanuit het atelier eens de winkel werd ingestuurd om mijn tante Hilda te gaan vragen hoeveel ronde carrés, vierkante koffiekoeken met bakkersroom en bloemsuiker, er nog moesten gemaakt worden. Toen hebben die mannen serieus staan lachen achter mijn rug!”

Een camera en kasbons

Dat occasioneel helpen in de bakkerij mondde voor Peter logischerwijs uit in een vakantiejob, al wisselde hij wel af, en ging hij onder andere ook meedraaien in een bloemenwinkel, een tearoom en een mosselrestaurant aan de kust. “Ik heb nooit met mijn vingers zitten draaien”, vertelt hij. “Ik kon en kan niet stilzitten, dat heb ik van thuis meegekregen. Mijn vader gaf les en was actief in tal van verenigingen – overigens nog steeds in de toneelvereniging – mijn moeder had een kledingwinkel en bracht ettelijke avonden door bij een toneelgroep. Maar de bakkerij is altijd de rode draad geweest in mijn leven. Ik denk dat ik er zelfs tot 1996 weekendwerk heb gedaan, tot ik het te druk kreeg met mijn vaste rol in ‘Wittekerke’ en opdrachten in het theater. Vanaf dan werd het steeds moeilijker om het nachtwerk als bakker te combineren met mijn verplichtingen als acteur. Ik was nochtans graag naar de bakkersschool gegaan, net als mijn neef Hendrik, maar mijn vader vond dat geen goed idee. Hij vond die stiel veel te zwaar en wilde dat ik eerst mijn college afmaakte. Dan mocht ik doen wat ik wou. Maar tegen dan had het toneelspelen al mijn pad gekruist, en ben ik die passie gevolgd.”