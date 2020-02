‘Familie’-acteur Peter Bulckaen speelt transgender in ‘Frank wordt Francine’ TDS

10 februari 2020

15u12

Bron: Prethuis/Nieuwsblad 0 Showbizz Wie Peter Bulckaen (54) binnenkort aan het werk ziet in het theater, zal misschien twee keer moeten kijken om hem te herkennen. De ‘Familie’-acteur vertolkt in de nieuwe voorstelling van Het Prethuis de opvallende hoofdrol als transgender Francine. Het theaterstuk kreeg de sprekende naam ‘Frank wordt Francine’.

Jeroen Maes, de man achter producent Het Prethuis, kwam met de verhaallijn van het stuk. “Dankzij de coming-out van Bo Van Spilbeeck, de VTM-journalist die nu als vrouw door het leven gaat”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. “Ik vond het zeer moedig van haar. Het moet dan ook een komedie worden met respect voor het thema. Om goed geïnformeerd aan het schrijfproces te beginnen, kocht ik haar boek. Voor alle duidelijkheid: Frank wordt Francine is een fictief verhaal met fictieve personages. Bo mag wel een uitnodiging verwachten voor de première.”

De komedie ‘Frank wordt Francine’ gaat over huisvader Frank, die samen met zijn vrouw een zoon kreeg. In het grootste geheim wil Frank toch liever vrouw zijn. Naast Bulckaen doen er nog enkele bekende namen mee: Leen Dendievel, bekend als Kaat uit ‘Thuis’, speelt de vrouw van Frank. De andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Danni Heylen, ‘Pascalleke’ uit ‘FC De Kampioenen’ en Maksim Stojanac, vooral bekend als Vince Dubois uit Ketnet-reeks ‘#LikeMe’.

De voorstelling speelt in maart 2021 in het Fakkeltheater in Antwerpen.