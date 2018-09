'Familie'-acteur Maxime De Winne brengt zijn vriendin in de war: "Zijn wij nu verloofd of niet?" Synthia Cocquereaux

06 september 2018

08u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Verloofd of niet verloofd: dat was dé vraag toen Maxime De Winne (42) een foto van z’n vriendin Laurence (38) met een cryptische boodschap op Instagram postte. "Waw. Mijn lief! En wie weet trouwen we binnenkort, maar ssst..." luidde het tekstje. Vrienden en kennissen wensten het koppel al proficiat, maar dat blijkt voorbarig.

Want de acteur, die in ‘Familie’ rolstoelpatiënt Quinten speelt, vroeg z’n vriendin nog niet ten huwelijk. "Het is effectief tijd voor een nieuwe stap in m’n leven", zegt Maxime in Tv Familie. "Maar op één knie gaan moet nog gebeuren. Met die Instagram-post wilde ik wat spanning creëren. Plezant toch?" Zijn vriendin werd rood en schoot in de lach toen ze het bericht zag. "Ze kent me, hé. Voor Laurence is het nu een beetje zoals de Sint die langskomt. Ze wéét dat ik haar ga vragen, maar niet wanneer of hoe. En intussen heeft ze veel gespreksstof met haar vriendinnen."

Geheim scenario

Hij heeft ook al een een scenario in gedachten voor hét moment?. "Er zit een plan in m’n hoofd, maar da’s top secret. Ik ga er mijn werk van maken. Ik voel dat ik op een roze wolk zit", zegt hij. "Maar ’k heb altijd gezegd dat ik pas m’n jawoord wou geven als de kinderen uit de pampers en de verbouwingen achter de rug zijn. En dat moment is nu aangebroken. Trouwen staat op m’n bucketlist, ’t is hoog tijd om het te schrappen."

Hij vindt het ook super dat zijn drie kinderen de mooiste dag van hun ouders kunnen meemaken. "Faust is al veertien, Jeanne vijf en Lucille is een jaar en acht maanden. ’t Zijn schatten van kinderen. Dat de jongste ook uit de pampers is, vind ik fijn. Die dingen verversen en huilbuien... niks voor mij."

Waw, mijn lief dus! En wie weet trouwen we binnenkort maar sssst ... niets zeggen héeeee ... Een foto die is geplaatst door null (@maximedewinneprive) op 22 aug 2018 om 20:49 CEST