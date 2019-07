‘Familie’-acteur Jo Hens vindt zijn geluk bij zijn broers en zus: “We hebben zelfs alle vier dezelfde tattoo!” Redactie

Bron: Primo 0 Showbizz We vroegen aan Jo Hens (31), Niko uit ‘Familie’, wat voor hem het opperste geluk betekent. “ Voor mij is het heel simpel,” zegt Jo als we hem ontmoeten in de studio’s waar ‘Familie’ wordt opgenomen. “Mijn vrienden én mijn familie. Dat is míjn geluk!”

Jo heeft twee broers en een zus. “We hebben een fantastische band met elkaar. We proberen elkaar veel te zien. Apart, maar ook samen. We zijn vorige week nog pinten gaan drinken – Pim, Toon, Lore en ik – en dat was echt een geweldige avond. Dat is het altijd, als we samen zijn. Maar ik geef toe, dat is het lange tijd niet geweest.”

“Pim, de oudste broer, is acht jaar ouder dan ik. Toen hij 16 was en volop aan het puberen, was ik nog een kind van 8 jaar. Dat klikte niet. Met Lore hetzelfde. Zij is 6 jaar ouder. Met Toon, die twee jaar ouder is, klikte het als kind wel heel goed. We deden alles samen. Maar ineens zat hij in zijn puberteit en ik nog niet. En we hebben toen heel veel ambras gemaakt. We zijn allemaal karakterkes. (grijnst) Keikoppen. En dan botst het al eens hé. Maar tien jaar geleden is de kentering gekomen. Mijn oudste broer nodigde me uit om mee te gaan naar ‘n festival. En daar zat ik dan, met zijn vrienden. En dat lukte wonderbaarlijk. Dat heeft alles veranderd.”

“Onze band met elkaar werd anders. Sindsdien zijn we echt vier vrienden. Ik was lange tijd de jongste van de hoop en ik moest gewoon mijn klep houden. (lacht) Nu niet meer. We zijn vier volwassenen; we staan op gelijke voet. Er zal altijd wel een zekere hiërarchie zijn tussen ons, maar we luisteren écht naar elkaar en we respecteren elkaar. We hebben een onbreekbare band en we vinden het alle vier heel belangrijk dat die band in stand blijft. We hebben zelfs matching tattoos. (toont zijn linkerbil) Kijk, vier figuurtjes uit Super Mario Bros, het Nintendospelletje. Bij elk van ons staat een ander figuurtje ingekleurd. Bij mijn oudste broer Pim is dat Mario, Lore is Prinses Peach, Toon is Luigi. Ik ben Toad, de kleinste van de hoop.”