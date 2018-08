'Familie'-acteur Jef De Smedt geeft Margriet Hermans een veeg uit de pan: "Helemaal niet netjes" TK

16 augustus 2018

06u49 1 Showbizz "Ik heb al beter gezien." Dat was het verdict van Margriet Hermans over de zomershow 'Cruise Nostalgie'. Een recensie waar 'Familie'-acteur Jef De Smedt duidelijk niet mee kan lachen. Op Instagram geeft hij Hermans een veeg uit de pan.

Speciaal voor Dag Allemaal ging Margriet Hermans alle zomerrevues bekijken en recenseren. 'Cruise Nostalgie' met Jacky Lafon was daarbij niet haar favoriet. "Ik heb al beter gezien. Pas op, Jacky is top in haar komische kunsten - amai! - maar ze mag die niet genoeg tonen. De muziek staat op band en het evenwicht met de stemmen zit niet goed. De zang is ook te overheersend, sketches komen te weinig aan bod. Maar iedereen doet zijn best en uiteindelijk amuseer je je wel."

Jef De Smedt gaat alvast niet akkoord. "Niet netjes deze commentaar", foetert hij op Instagram. "publiek geeft staande ovatie, ik heb zo genoten. Laat het publiek spreken", vervolgt hij. Hij voegt er ook de hashtags #schandalig #jaloezie #uitverkocht en #zaligenamiddag aan toe.

Opmerkelijk, want in oktober brengt Margriet Hermans de komische show 'HD en D' in Blankenberge. Dat doet ze samen met Jacky Lafon... en Jef De Smedt zelf. Die eerste kan er overigens beter mee om: ze liet weten dat ze de mening van Hermans respecteert. "Ik sta zeker open voor kritiek", aldus Lafon. "Maar ik was er toch eventjes niet goed van toen Margriet mij na de show kwam vertellen dat ze ontgoocheld was. Zeker omdat ze een collega is. Qua techniek was onze show inderdaad iets minder op de dag dat Margriet is komen kijken, maar daar kunnen wij niks aan doen, helaas. Het belangrijkste vind ik nog altijd dat ons publiek tevreden is. We hebben tot nu nog geen enkel slecht woord gehoord, en daar doen we het voor!"