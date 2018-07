'Familie'-acteur Jan Van den Bosch: "Mijn zus is jaloers dat ik mag kussen met Werner De Smedt" CD

17 juli 2018

17u04

Bron: Story 0 Showbizz In hun kindertijd speelden 'Familie'-acteur Jan Van den Bosch (34) en zijn zus Ine (36) vaak toneeltjes, maar alleen Jan was avontuurlijk genoeg om van zijn passie zijn beroep te maken. Ine koos voor de zekerheid van het onderwijs. "Ik zou dat niet kunnen", zegt Jan. "Ik heb te weinig geduld."

Op televisie is 'Familie' aan een zomerstop toe, maar de fans kunnen nog altijd terecht bij de webserie 'Tour de Zjef', waarvan dagelijks online een nieuwe episode gelanceerd wordt. De verhaallijn draait rond de roadtrip van Zjef, al sinds 2013 gespeeld door Jan Van den Bosch. "We moesten in totaal negentig minuten televisie maken op tien dagen: dat was best pittig", vertelt hij in Story. "Met een crew van amper zes personen hebben we toch een mooi eindresultaat neergezet. De webserie is pure feelgood! Ik ben blij dat ik de kijkers eens een andere kant van Zjef kan tonen." Die kijkers, daar hoort zijn zus Ine opvallend genoeg niet bij. "Ik heb geprobeerd om naar 'Familie' te kijken, maar ik bleef Jan zien als mijn broer en daardoor ging het verhaal compleet aan mij voorbij. Maar ik weet dat hij het heel goed doet: hij vertelt heel passioneel over zijn werk en ik hoor alleen maar positieve reacties."

Word je vaak aangesproken over je broer?

Ine: "Op een feestje werd ik al eens voorgesteld als 'de zus van...', ja. Die persoon was supertrots dat ze de zus van een BV kent. Dat stoort me niet. Ik denk dat onze Jan daar meer last van heeft."

Jan: "Ik vind dat helemaal niet erg, zolang mensen vriendelijk zijn. Maar soms moeten ze me mijn ­privacy gunnen, als ik bijvoorbeeld met mijn gezin op vakantie ben. Een foto is nog oké, maar vaak willen fans een heel gesprek voeren. En ik kan niet zeggen: laat me met rust. Gelukkig kan mijn vrouw dat wel (lacht)."

Ine: Je hebt ook nooit naast je schoenen gelopen. Maar dat had ons moeder ook niet laten gebeuren. Ik weet nog hoe Jan serieus heeft getwijfeld om mee te doen in 'Familie': hij had schrik om zich te binden aan één personage. Maar ik heb het gevoel dat hij zijn creatieve ei nog steeds kwijt kan.

Zjef is homoseksueel. Vind je dat Jan dat geloof­waardig neerzet?

Ine: "Ik ken mijn broer te goed om hem te geloven als homo, maar ik weet dat sommige mensen denken dat hij in het echte leven ook op mannen valt. Ooit zat hij op café met mijn man en toen waren er die dachten dat zij een koppel waren (lacht)."

In 'Familie' vormt Zjef een koppel met het personage van Werner De Smedt...

Ine: "Ik ben jaloers op mijn broer omdat hij Werner mag kussen (bulderlach). Vroeger was ik grote fan van 'Wittekerke' en toen dacht ik al: amai, die mag er zijn."

Jan: "Ik zal eens vragen of jij hem ook eens mag kussen (knipoogt). Geloof me: dat is allemaal heel technisch, hoor. Passie komt er niet aan te pas (lacht)."

De moeilijkste jaren

Ben je nooit jaloers op Jans avontuurlijke leven als acteur, Ine?

Ine: "Ik sta ook elke dag in de belangstelling, maar dan vooraan in de klas. Ik werk als logopediste in het buitengewoon onderwijs en begeleid hoog- tot zwakbegaafde kindjes met een autismespectrumstoornis. Daar haal ik enorm veel voldoening uit."

Jan: "Ik zou het niet kunnen. Ik heb twee jaar lesgegeven: dat waren de moeilijkste jaren uit mijn loopbaan. Ik had te weinig geduld en verwachtte ook te veel van die kinderen. Als ze niet deden wat ik wou, was ik teleurgesteld."

Je zus heeft dus veel ervaring met kinderen, Jan. Klop je soms bij haar aan voor raad bij de opvoeding van Lou (6) en Sam (3), je zoon en dochter?

Jan: "Toch wel. Als ze op school zeggen dat onze Lou onhandig is, vraag ik aan Ine of er meer aan de hand is. Dan kijkt ze eens en zegt ze: ‘Nee, hij is alleen wat onhandig. Niets om je zorgen over te maken'."

Ine: "Op school zeggen ze nogal snel dat je kind pakweg faalangst heeft. Mocht ik niet pedagogisch geschoold zijn, zat ik met mijn dochter ook al bij de psycholoog – terwijl ze zich perfect normaal ontwikkelt. Ze is misschien wat trager, maar ze laat zich gewoon niet opjagen."

Jullie hebben allebei een zoon en een dochter.

Ine: "Fil is ongeveer even oud als Lou, en mijn dochter Ditte is al zeven, terwijl Sam nog maar drie is. Maar ze komen alle vier geweldig goed overeen."

Jan: "Toch zijn het totaal verschillende types. Lou is veel rustiger in zijn bewegingen dan Fil, maar mijn zoon zijn kwebbel staat geen seconde stil (lacht). Alleen spijtig dat we nu niet meer in hetzelfde dorp wonen: ze zullen misschien wel wat uit elkaar groeien."

Ine: "We gaan wel allemaal wekelijks bij onze ouders eten en dan zie ze elkaar. De kinderen snakken daar echt naar en we willen die band ook onderhouden.

Jan: "Ik zie de man van Ine wel vaker dan haar zelf. We hebben hetzelfde stamcafé, dus ik kom alles te weten (lacht)."

Nuchtere types

Broer en zus ben je ook in slechte tijden. Je dochter Sam sukkelde met haar gezondheid, Jan. Had je toen veel aan Ine?

Jan: "Sam is geboren zonder heupgewricht en heeft na een operatie vier maanden in het gips gezeten. Ine heeft toen af en toe op onze Lou gepast. Sam zal er nog tot haar achtste last van hebben, maar de heup schiet gelukkig niet meer uit de kom."

Ine: "We zijn niet het type mensen dat zich graag wentelt in medelijden. Oké, zo’n situatie is lastig. Maar je bent niet de enige met problemen."

Jan: "We hebben allemaal een positieve kijk op het leven. We gaan problemen pas aanpakken als ze zich stellen en er vooral geen creëren."

Je kreeg nadien ook te kampen met verbouwellende, Jan. Een stuk van jullie gevel waaide om, een waterput stortte in waardoor de straat blank stond...

Jan: "Dat heb ik ook nooit gedramatiseerd: bij elke verbouwing loopt wel iets mis. Maar ik heb mijn zus wel om advies gevraagd en onze plannen voorgelegd. En ze heeft meegeholpen met de verhuis."

Ine: "Nu zijn mijn man en ik aan het verbouwen, met dezelfde architect als Jan. Tot nu toe verloopt alles goed, maar ja, we weten waar we op moeten letten, hé (knipoogt). "

Jullie lijken mij twee nuchtere types.

Jan: "Ine is wel veel geduldiger en rustiger dan ik."

Ine: "En berekender en standvastiger. Mijn broer durft in het onbekende te springen, ik kies meer voor zekerheid en comfort."

Jan: "Jij hebt ook die drang naar avontuur, maar eerder alleen in je hoofd. (denkt na) Ik bewonder wel de manier waarop mijn zus haar mening uit. Zonder iemand te schofferen komt ze op voor haar ideeën. Mooi! En van wat andere mensen denken, trekt ze zich niks aan. Ik wel."

Ine: "Soms zou ik dat misschien beter wel doen (lacht)."

Jan: "Ben je gek? Dat maakt het leven alleen maar moeilijker en stresserender. Fran, mijn vrouw, wisselt acht keer van outfit voor we uitgaan, jij trekt gewoon aan wat je mooi vindt. En als anderen dat spuuglelijk vinden, dan is dat hun probleem."

Elkaar verdedigen

Kwamen jullie als kind goed overeen?

Jan: "Eigenlijk wel. Ine is heel meegaand en vergevensgezind. En ze deelt graag: ze nam altijd het kleinste stuk en ik het grootste (lacht)."

Ine: "Eén keer heeft onze papa hem wel een lesje geleerd. Hij schonk twee glazen cola in, maar het ene glas was maar voor de helft gevuld en het andere voor drie vierde. Jan nam uiteraard het volste glas. Toen heeft papa het mijne helemaal vol geschonken (lacht)."

Jan: "Onze pa kon dingen oplossen zonder veel woorden. Toen ik eens discussieerde over het uur dat ik thuis moest zijn na een fuif, trok hij er doodleuk een half uur van af. Geloof me, nadien zaagde ik nooit meer."

Was je dan een kleine rebel, Jan?

Jan: "Dat was niet nodig, want ik mocht meer dan Ine. Zij heeft het pad geëffend (lacht)."

Ine: "Moeder en vader waren soms te streng, dus moesten we weleens dingen doen die niet mochten..."

Jan: "Maar we hebben elkaar nooit verraden. Integendeel. We kwamen op voor elkaar."

Jullie schelen maar twee jaar. Een voordeel?

Jan: "Elk jaar gingen we met een hoop kinderen op skireis, maar ik kende niemand, terwijl mijn zus heel gemakkelijk vrienden maakt. Ik zat de hele tijd in bed te wenen. Op zulke momenten had ik veel aan haar."

Ine: "En thuis speelden we samen toneel voor de buurtkinderen. Er was dan een duidelijke rolverdeling: ik was altijd de assistent, maar daar voelde ik me goed bij."

Jan: "Daar is mijn passie voor het acteren ontstaan. Ik mocht van mama en papa wel pas naar de kunsthumaniora als ik de eerste twee jaar van mijn middelbaar geen enkele buis haalde. Tot hun grote verbazing is me dat gelukt."

Ine: "Jan en ik zaten ook vaak al spelend te vechten, en dat ging dan gelijk op. Ik mocht dan wel een meisje zijn, ik was wel twee jaar ouder. Terwijl mijn broer mentaal een kleuter was (lacht)."

Jan: "Nu nog altijd (lacht). Het leeftijdsverschil voelde ik enkel tijdens onze puberjaren, toen mijn zus al mocht uitgaan en ik niet."

Ine: "Het toppunt was wel toen ik al begon te werken, maar nog thuis woonde. Ik moest een deel van mijn inkomen afstaan en daarmee werd Jan zijn kot betaald. Toen heb ik wel eens serieus gevloekt (lacht). Maar kijk, vandaag ben ik vooral blij dat we nog altijd zo goed overeenkomen."

