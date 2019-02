‘Familie’-acteur David Cantens heeft een nieuwe vriendin: de kleindochter van Toon Hermans KD

18 februari 2019

10u47 0 Showbizz ‘De Luizenmoeder’-acteur David Cantens (38) heeft een nieuwe vriendin. Dat maakte de acteur zelf bekend op Instagram. De gelukkige heet Githa Hermans (30). In januari vertelde de acteur nog dat hij het leven als single beu was. “Ik mis iemand om mijn geluk mee te delen", zei hij toen.

Dat geluk heeft hij nu gevonden bij Githa Hermans, een Nederlandse uit Hilversum. De blondine is een artistiek type met een liefde voor film en fotografie. Ze studeerde fotografie in de Verenigde Staten, en studeerde film in Nederland en in België. In ons land werkte ze mee achter de schermen van ‘Professor T.’ en ‘Over Water’. De media is haar niet vreemd, want Githa is de kleindochter van wijlen dichter Toon Hermans, die in 2000 overleed.

De relatie komt als geroepen voor David Cantens, want in januari liet hij in een interview met Dag Allemaal nog optekenen dat hij niet bewust single was. “Ik ben geen geboren eenzaat. Maar soms loopt het leven niet zoals je wilt. Ik heb een mooie relatie van twaalf jaar achter de rug. Sinds de breuk, nu zo’n vijf jaar geleden, ben ik vrijgezel. Ik zit niet hunkerend te wachten op dé grote liefde. Maar als ze passeert, ben ik er klaar voor. Veel meer dan pakweg drie jaar geleden. Ik voel dat ik alsmaar sterker verlang naar een zielsverwant. Iemand met wie ik mijn geluk kan delen.”