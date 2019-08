Exclusief voor abonnees ‘Familie-acteur’ Brik Van Dyck koos voor Sven en niet voor Ruud De Ridder: “Dat had Ruud wel verwacht” Redactie

17 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 showbizz “Als ze een slechterik zoeken, weten ze mij meestal wel te vinden”, zegt Brik Van Dyck (47), alias ontvoerder Ludo uit de ‘Familie’-webreeks ‘Spoorloos’. Net zoals Sven De Ridder niet twijfelde toen hij een rechterhand zocht voor zijn theatergezelschap. Voor Brik meteen het einde van zijn jarenlange, nauwe samenwerking met Ruud De Ridder.

Fans van ‘Familie’ hebben hem waarschijnlijk al wel zien voorbijkomen in de webreeks van de soap, ‘Spoorloos’. Daarin speelt Brik Ludo, de ontvoerder van de kleine Amélie. De reeks speelt zich af in de jaren 80, wanneer Lars De Wulf (Kürt Rogiers, nvdr) en Veronique Van den Bossche (Sandrine André, nvdr) nog tieners zijn, en op onderzoek trekken om Amélie terug te vinden. Voor Brik blijft het bij een gastrol, al vond hij zijn passage in de serie voor herhaling vatbaar. “Ze mogen me altijd bellen voor een grotere rol”, klinkt het.

