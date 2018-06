"F*ck die zionisten": MNM trekt stekker uit optreden van jonge rapper, maar die filmt de daaropvolgende discussie MVO

13 juni 2018

11u50 0 Showbizz Bissy Owa, beter bekend als jonge rapper Bissy Blaza, was gisterenavond te gast op radiozender MNM bij Brahim & Astrid om zijn nieuwe clip 'Money tot de dood' te presenteren. Dat liep echter uit de hand vanwege zijn extreme uitspraken, en de man werd uit de live-uitzending gehaald.

De jonge rapper met Turks-Nigeriaanse roots wilde met zijn nummer en bijhorende videoclip de problematiek rond de situatie van de Palestijnen aankaarten, maar ging daar volgens MNM iets te ver in. "F*ck die Zionisten", klonk het. Zijn microfoon werd daarop meteen uitgetrokken, nog voor het nummer goed en wel begonnen was.

Volgens Owa spreekt de media vaak over de situatie in Palestina, maar laten ze te weinig de kant van de Palestijnen horen. "Ik wil daarover kunnen praten", legt hij uit. "De situatie is groter dan mijzelf, die mensen ginder zijn belangrijker dan één Belgische rapper, en ik wil de impact van het Zionisme op die groep mensen bespreken." Hij vindt het jammer dat hij ook dit keer geen medium kreeg voor zijn boodschap. Beelden van vlak na het voorval, gemaakt door de rapper zelf, onthullen dat de medewerkers van MNM, waaronder dj Brahim, uit de lucht vielen. "Ik snap je gevoelens, maar dit kan niet live op de nationale radio", klinkt het rustig maar duidelijk op de gang van de VRT, waar er een korte woordenwisseling tussen beide partijen plaatsvond.

Uiteindelijk wordt de rapper vriendelijk verzocht om het gebouw te verlaten. "Dit is censuur, en dat kan ook niet", besluit hij teleurgesteld.

In de videoclip van 'Money tot de dood' worden Joden op een provocerende manier afgebeeld. "Dat hebben we bewust zo gedaan, om het onderwerp onder de aandacht te brengen", aldus Bizzy Blaza.