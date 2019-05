Exclusief voor abonnees ‘F.C. De Kampioenen’-actrice Loes Van Den Heuvel (62) denkt nog niet aan stoppen: “Laat mensen toch zelf kiezen wanneer ze met pensioen willen” VVDW

29 mei 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De opnames van de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film zitten er nog maar net op, en Loes Van den Heuvel (62) wordt al in het theater verwacht voor ‘Stilte, we draaien!’. Aan opdrachten geen gebrek, al last ze voldoende ontspanning in. “Ik ben net terug uit Spanje, en net daar werd ik geveld door een verkoudheid. Ik kan beter blijven werken”, lacht Loes.

Op de vierde bioscoopfilm ‘Viva Boma!’ is het nog wachten tot het einde van dit jaar, maar de nog steeds talrijke fans van ‘F.C. De Kampioenen’ moeten niet zo lang op hun honger blijven zitten. Tijdens de zomervakantie loopt in het Kursaal van Oostende een interactieve 3D-expo rond Vlaanderens populairste amateurploeg. “Je kan onder andere acteren in een levensgrote strip of je wagen aan een Kampioenen-karaoke, en er staan meet & greets met de acteurs gepland”, vertelt Loes. “Dat de Kampioenen nog altijd zo geliefd zijn, doet deugd. Ik ben heel dankbaar dat zoveel mensen ons graag zien. Weet je, intussen zijn we met de cast en de crew één familie. Tuurlijk zijn er weleens discussies, maar we gaan er altijd samen voor, omdat we nog altijd sterk geloven in de Kampioenen. Mocht een van ons afhaken, dan zou ik dat moeilijk kunnen begrijpen – tenzij het om medische redenen is natuurlijk.”

