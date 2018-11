‘F.C. De Kampioenen’-actrice An Swartenbroekx (49) is oma geworden CD

18 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz An Swartenbroekx (49) mag zichzelf sinds kort grootmoeder noemen. Of beter: plusoma. Haar man, acteur Guido De Craene (63), heeft twee volwassen kinderen uit een vorige relatie en een van hen is twee weken geleden bevallen van een zoontje, Ziggy.

“Uiteraard ben ik net als Guido enorm trots en fier met de komst van ons eerste kleinkind”, vertelt een glunderende An Swartenbroekx wanneer we haar feliciteren. “Als je met iemand trouwt die veertien jaar ouder is, weet je op voorhand dat de kans erin zit dat je een jonge oma zult worden. Maar toen zijn dochter Roxanne en haar partner Simon het heuglijke nieuws vertelden, kwam er toch dat besef van: ik zal vanaf nu tot de oudere generatie behoren.”

Het is niet het eerste kindje in de familie dit jaar, hé?

“Klopt, begin januari is Guido’s zus ook oma geworden. We konden dus al wat oefenen voor ons kleinkind er kwam (lacht). Voor de moeder van Guido is het trouwens helemaal speciaal. Zij heeft in één jaar tijd gewoonweg twee achterkleinkinderen gekregen.”

Hoe gaat Ziggy jou later aanspreken? Met oma?

“Roxanne stelde ons die vraag ook. We hebben daar toch even over moeten nadenken. Oma en opa klinkt meteen zo oud. En bomma en bompa is nog oubolliger. We hebben uiteindelijk gekozen voor ‘pette en mette’. Dat klinkt leuk en grappig. En het zijn klanken die een kind snel oppikt. We streven er dan ook naar dat dit Ziggy’s eerste woordjes worden (lacht).”

Ga je een aanwezige grootmoeder zijn?

“Ik wil vooral de toffe, zotte ‘mette’ zijn, die stoere, grappige en ondeugende dingen doet met Ziggy. Wees maar zeker dat ik hem ga verwennen (lacht). Al weet ik uit ervaring dat het niet evident is om als jonge ouders tijd vrij te maken voor de grootouders. Zeker als je meerdere grootouders hebt, omdat er door de scheiding familieleden zijn bijgekomen. Maar we zullen er altijd voor hen zijn.”

Zes weken te vroeg

Ziggy is zes weken te vroeg geboren. Dat was schrikken zeker?

“Absoluut. Als je plots een telefoontje krijgt dat het water gebroken is, zes weken te vroeg, is er toch wat angst. Gaat het kindje wel gezond zijn? Het waren dus spannende uren. Maar alles is vlot verlopen. Ziggy moet nog enkele weken in Gasthuisberg in Leuven blijven, maar hij is daar in zeer goede handen! De afdeling neonatologie doet fantastisch werk.”

Heb je eigenlijk een goed contact met de kinderen van Guido?

“Dat heeft tijd nodig gehad, maar nu zijn we één grote familie. In de zomervakantie hebben we met de hele familie De Craene een huis gehuurd in de Ardennen en dan voel je die onvoorwaardelijke verbondenheid.”

Tot slot: hoe staat het met de voorbereidingen van de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film?

“Zeer goed. Het scenario is af. De volgende maanden werk ik nog aan het shooting script en in maart beginnen we te filmen. Alle acteurs, regisseur Jan Verheyen, de productie… we hebben er allemaal echt weer zin in.”