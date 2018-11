‘F.C. De Kampioenen’-acteur Herman Verbruggen heeft voortaan een ‘pornosnor’ CD

27 november 2018

23u05 0 Showbizz Herman Verbruggen, beter bekend als Markske uit ‘F.C. De Kampioenen’, loopt tegenwoordig rond met een snor. De acteur laat die groeien voor zijn rol in het komische theaterstuk ‘Krakers onder de kerstboom’ van Sven De Ridder.

In juni, bij de persvoorstelling van Krakers onder de kerstboom, twijfelde Herman Verbruggen nog of hij voor een plaksnor zou gaan of voor een echt exemplaar. En uiteindelijk is de acteur toch voor dat laatste gegaan. “Sinds een week laat ik mijn snor groeien en ik zie er precies uit als een porno-acteur”, grapt Herman. “Maar met een echte snor spelen is toch iets comfortabeler dan met zo’n plaksnor. Ik zou heel de tijd schrik hebben dat die afvalt. Alleen vindt mijn vriendin Petra het nu wel iets minder aangenaam om mij te kussen. Het prikt nogal.” (lacht)

Voor het komische theaterstuk, dat vanaf 14 december te zien is in het Fakkeltheater, zal Herman zijn snor ook nog met een kleurstift donkerder moeten maken. Maar zodra alle voorstellingen achter de rug zijn, gaat alles er weer af. En vanaf 1 maart staat hij weer gladgeschoren op de set voor de opnames van de vierde film van ‘F.C. De Kampioenen’.