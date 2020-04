‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Olivia legt uit waarom ze seks had terwijl de camera’s draaiden: “Ik was vergeten dat die er stonden” Isabelle Deridder

26 april 2020

Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd 'Ex on the Beach: Double Dutch' is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw acht sexy singles hun intrek in een exotische villa, waar ze te maken krijgen met de gevreesde tablet of terror. Een van de deelneemsters is de 23-jarige Antwerpse schoonheidskoningin Olivia: "Als een man mij niet steunt, dan is hij geen relatiemateriaal"

Waarom wilde jij meedoen aan dit programma, Olivia?

Ik studeer toegepaste jeugdcriminologie. Ik heb er de eerste twee jaar opzitten, maar het voorbije jaar heb ik mijn studies een jaartje op pauze gezet. Ik heb in deze periode meegedaan aan twee missverkiezingen, die ik ook gewonnen heb. Meedoen aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ stond aanvankelijk niet op mijn planning, maar ik had tijd. Uiteindelijk leek het me ook gewoon een mooi avontuur.

Jij maakte iedereen vanaf het begin duidelijk dat ze jou met respect moeten behandelen, want je kwam aangewandeld met een kroontje.

Klopt. Ik had dat kroontje gekregen, dus ik vond het wel gepast om dat op te zetten. En dan wisten de heren ook meteen dat ze me als een prinses moeten behandelen. (lacht) Of ik ook met dat kroontje gaan slapen ben? Ik denk dat zoiets nogal onhandig is. (lacht)

Op tv is te zien dat jij een goede klik heb met Dennis.

Dat was aanvankelijk niet het geval hoor. Toen de mannen zich voorstelden, vond ik hem aanvankelijk erg arrogant. Het is pas nadien dat ik hem leuk begon te vinden. We hebben heel lang met elkaar gepraat, waardoor ik mijn mening over hem heb herzien.

Je herzag je mening zo goed zelfs, dat er al snel seks van kwam.

Euhm... Ik kan dat moeilijk ontkennen, aangezien jullie dat allemaal gezien hebben. (lacht)

Je weet toch dat daar camera’s staan?

Als ik heel eerlijk ben: na een dag was ik na een dag die camera’s al vergeten. Je zit in een bepaalde cocon, waardoor je daar ook echt niet meer bij stilstaat. Stel nu dat er een cameraman had staan filmen aan mijn bed, dan was dat ongetwijfeld anders geweest. Maar nu had ik meer het gevoel dat ik gewoon op vakantie was, zonder pottenkijkers.

Lang heb je niet kunnen genieten van je quality time met Dennis, want vorige week kwam twee van zijn een uit de zee.

Klopt, zowel Laurence als Tessa hebben iets gehad met Dennis. Toen Laurence uit de zee kwam vond ik dat niet zo erg, maar bij Tessa was ik daar niet zo blij mee.

Je liet Dennis onmiddellijk vallen, klonk het bij je collega’s en de kijkers.

Ik vind dat een heel vreemde reactie, om eerlijk te zijn. Laurence had al gezegd dat ze, vlak voor Dennis naar Thailand vertrok, nog seks met hem had gehad. En toen Tessa aankwam, zei ze net hetzelfde. Dat wilde dus sowieso zeggen dat Dennis met twee personen tegelijkertijd aan het afspreken was. En sinds we in Thailand waren, was ik dan in beeld. Dat wil dus zeggen dat we met drie vrouwen waren. Sorry hoor, maar dat zag ik niet zitten. Ik ben geen plan C.

Begrijpelijk.

Het stoort me dan ook een beetje dat mensen denken dat ik hem laten vallen heb omdat hij een een overnachting had met Tessa buiten het resort. Op dat moment kon het me - eerlijk gezegd - niet zoveel schelen.

Gek genoeg liet Dennis wel uitschijnen dat hij jou verkoos boven Tessa, met wie hij vier maanden lang gedatet had.

Toen hij dat zei, kon ik dat niet geloven. Waarom zou hij mij verkiezen boven iemand die hij al veel langer kent? In mijn hoofd was het duidelijk en moest ik het hoofdstuk met Dennis afsluiten.

De exen van Dennis, en dan vooral Tessa, hebben duidelijk roet in het eten gegooid.

Zeg dat wel. Ik kon het met iedereen goed vinden, maar met Tessa zal het nooit klikken, vrees ik. Misschien had het anders kunnen lopen, als we open met elkaar hadden gepraat over de situatie. Maar dat hebben we dus niet gedaan. Bovendien vond Tessa het ook nodig om mij zwart te maken en naïef te noemen.

Ben jij dat?

Ik vind van niet. Volgens mij was het eerder omgekeerd. Tessa kon het niet verkroppen dat Dennis steeds weer toenadering tot mij zocht, en dat zij steeds tweede keuze was. Wie is er dan naïef, denk ik dan.

Jullie hebben het misschien uitgepraat na de opnames?

Nee, we komen nog steeds niet overeen. Ik wens haar het geen kwaad toe, maar beste vriendinnen zullen we nooit worden. Ach ja, je kan niet met iedereen een goede band hebben.

En dan moeten we jouw exen nog te zien krijgen...

Ik ben vooral blij dat ik daar tot nu toe ervan gespaard gebleven ben.

Is dat ook a recipe for disaster?

Nee, niet echt. Ik ben iemand die niet snel interesse heeft in een jongen. (lacht) Ik heb twee serieuze exen, maar ik heb geen problemen met hen. en ook met de jongens waarmee ik gedatet heb en waarmee het niets is geworden, heb ik geen ruzie.

Dan is er toch geen probleem?

Het gaat meer om de algemene sfeer. Bij een breuk bekijken verschillende partijen de situatie toch altijd op hun eigen manier. En dat kan voor drama zorgen, zelfs al is dat niet de bedoeling.

Je bent er toch niet helemaal gerust op, denk ik dan.

Ik weet dat ik heel koppig kan zijn. Ik ben iemand die heel graag wil dat alles volgens mijn plannetje verloopt. En ik kan ook heel erg moeilijk mijn fouten toegeven. Ik blijf meestal gewoon aandringen tot ik gelijk krijg. (lacht) En zo ben ik ook in mijn relaties.

Ik neem aan dat je ook goede eigenschappen hebt als vriendin?

‘t Zou maar erg zijn als dat niet zo was. (lacht) Ik denk dat ik in de eerste plaats een heel zorgzaam iemand ben. Als je erin slaagt om mijn hart te veroveren, dan ben ik iemand die alles voor je over heeft. Maar ik zeg het: ‘t is heel moeilijk om mijn interesse te wekken.

Over welke karaktertrekken moeten potentiële vriendjes zeker beschikken?

Ik wil sowieso iemand die loyaal is, want dat lijkt dezer dagen een moeilijk te vinden eigenschap bij mannen. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat mijn partner humor heeft en dat hij me steunt en verdedigt. Als dat niet kan, dan hoeft het voor mij niet.

Gelijk heb je. De laatste vraag dan maar: wat wil jij bereiken met je deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’?

Net voor de opnames begonnen, was ik druk bezig met het opstarten van een eigen kledinglijn. Omdat het heel moeilijk is om door te breken in de modesector, dacht ik dat een beetje extra publiciteit wel mooi meegenomen was. Door de lockdown heb ik mijn plannen echter moeten bijsturen. Mijn modelijn komt er sowieso, maar ik zal nog even moeten wachten. Uitstel is geen afstel. En wat er ook gebeurd: ik ben ongelofelijk blij dat ik heb meegedaan aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Het was echt een unieke ervaring die ik niet had willen missen!