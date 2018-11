‘Eurosong’-zanger Nelson Moraïs getrouwd in New York MV

28 november 2018

06u00

Twee keer deed hij mee aan 'Eurosong', die Nelson Moraïs (35). En voordien was hij in 'Eurosong' achtergrondzanger van zijn zus Elsie Moraïs, het meisje van 'Amoré Loco'. Nelson ken je nog van 'When I Can't Find Love'. Wel, hij hééft de liefde gevonden en is getrouwd met Tess ­Dockers (31), een voormalige eredame van Miss Belgian Beauty. Dat meldt TV Familie.

“Onze huwelijksdag was wondermooi”, zegt Tess. “Nelson en ik, met z’n tweeën in New York. Er was niemand anders bij, geen familie, geen vrienden. Zij wisten er wel van, natuurlijk. Nelson en ik speelden al een hele tijd met het idee om elkaar het jawoord te geven in Central Park. Er zijn alles bij elkaar een paar maanden voorbereiding aan voorafgegaan. Want het was uiteraard niet evident om dat van op afstand allemaal te plannen. Maar ’t is toch gelukt. En ja, het was een prachtige bezegeling van onze liefde. Het had gewoonweg niet mooier kunnen zijn.”

Kostelijke affaire

Een feest voor familie en vrienden, dat is er nog niet van gekomen. Nelson en Tess zijn hier in België wel met hun families op restaurant gaan eten.

“Maar iedereen mee naar New York nemen, dat was niet te doen”, vertelt Tess. “Je kan niet verwachten dat ze een vliegtuigticket kopen, hé. Dat zou een kostelijke affaire zijn. Plus dan nog eens de hotelkosten. Maar het was heel goed zoals het was. En een feest met al onze geliefden kunnen we nog altijd doen. Zij vonden het trouwens leuk voor ons dat we onder ons tweeën gingen trouwen, en nog wel in New York. Zo was het echt helemaal ‘ons’ moment, alleen van Nelson en mij.”

Intussen gaat het leven voor Nelson en Tess alweer z’n gangetje. Tess heeft haar schoonheidssalon en Nelson werkt als IT-specialist in de maritieme sector. Een job waarvoor hij geregeld naar het buitenland moet.

“Zingen is nu nog enkel een hobby voor Nelson”, zegt z’n vrouw. “Ook zijn zus Elsie zingt niet meer. Ze doen het enkel nog als hobby. En wat voor Nelson en mij nu de volgende stap zal zijn? Goh, genieten van elkaar en van ons leven samen. Voor een kind vinden we het nog wat te vroeg. Ik ben 31, ik heb nog tijd om zwanger te worden. In elk geval, we zijn heel gelukkig, Nelson en ik!”