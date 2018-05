"Er zitten toch 362 dagen in een jaar?": Megan en Joshua krijgen 'aartsmoeilijke' vragen bij Gunther D DBJ

17 mei 2018

17u21 0 Showbizz 'Temptation Island'-deelnemers Megan en Joshua waren onlangs te gast in de radiostudio van Gunther D op Studio Brussel. De dj legde hen allerlei raadsels en grappen voor die hen goed, maar ook minder goed bekomen.

"Zes vragen heb ik voor jou", gaat Gunther D van start in zijn koekerondquiz. "Hoeveel dagen zijn er in twee jaar?". Megan pauzeert: "Wacht... in één jaar zitten er toch 362?", waarna Joshua in een lachen uitbarst en haar vriend Jochen wegduikt van schaamte.

Wie is de intelligente van jullie twee? Wie het meest seksueel actief? Of wat is het eerste woord waar je aan denkt bij de naam Kevin? Of Chloe? Of Tijs? Scheld elkaar om te beurten of speel mee met 'de quotezak'. De spelletjes van Gunther D spelen - op zijn zachtst gezegd - recht op de man. Bekijk de video hieronder.