“Enkel Mariah Carey en Jean-Claude Van Damme hadden divastreken”: Jos Van Oosterwijck blikt terug op 30 jaar ‘Tien om te Zien’ (Deel 2)

Na een start met hier en daar wat kinderziekten begon het succesverhaal van ‘ Tien Om Te Zien ’ 30 jaar geleden pas echt. Eerst met een unieke passage in het Sportpaleis en daarna met een vaste zomerstek in Blankenberge. En met veel volk en straffe verhalen bij de vleet. Muzieksamensteller Jos Van Oosterwijck was een van de hoofdrolspelers. “Toen iedereen besefte welke invloed ‘TOTZ’ op de platenverkoop had, wilden alle wereldsterren in ons programma langskomen. Gratis.”