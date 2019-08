‘Empire’-acteur Jussie Smollett wil rechtszaak aanspannen tegen Chicago KD

17 augustus 2019

08u17

Bron: ANP 0 Showbizz ‘Empire’-acteur Jussie Smollett dreigt ermee een rechtszaak aan te spannen tegen de stad Chicago. Dit blijkt uit juridische documenten waaruit TMZ citeert. Chicago eist al een tijdje dat de acteur de kosten betaalt voor het onderzoek naar zijn vermeende mishandeling en dat vindt Jussie niet kunnen.

Chicago eist ongeveer een half miljoen dollar van de voormalige ‘Empire’-acteur voor de kosten die zijn gemaakt in het onderzoek op basis van Jussies bewering dat hij in januari het slachtoffer was van een racistische, homofobe aanval. Chicago vermoedt dat Smollett de mishandeling in scène heeft gezet. De acteur stelt nu serieus te overwegen om zelf ook een rechtszaak aan te spannen tegen Chicago. Hij meent dat hij het slachtoffer is van een kwaadwillige vervolging.

Jussie werd in maart aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte. De aanklachten tegen de acteur, die zelf zei onschuldig te zijn, werden na enkele weken ingetrokken. Maar een speciaal aanklager doet onderzoek naar de afhandeling van de zaak rond de al dan niet in scène gezette mishandeling. Daardoor zou het kunnen dat de acteur weer aangeklaagd wordt.