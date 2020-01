“Eindelijk mijn toekomst gevonden”: Deborah Leemans van ‘Temptation’ heeft een nieuwe vriend TK

05 januari 2020

11u00 2 Showbizz Deborah Leemans, ons allen bekend door haar deelname aan ‘Temptation Island’, start het nieuwe jaar met liefdesgeluk. Op Instagram meldt ze dat ze een nieuwe vriend heeft en ‘haar toekomst gevonden heeft’.

Op liefdesvlak had Leemans het de afgelopen jaren niet gemakkelijk. Vlaanderen leerde haar kennen toen ze twee jaar geleden met vriend Tim deelnam aan ‘Temptation’, wat op een groot fiasco voor haar relatie uitdraaide. Tim bleef haar lang trouw, maar viel halverwege de reeks als een blok voor verleidster Cherish en vergat op slag dat hij eigenlijk trouwplannen had met Deborah. Die zag haar relatie op de klippen lopen en had het na het programma niet makkelijk met alle media-aandacht. “Ik heb diep gezeten”, zei ze daar toen over in Dag Allemaal. “Toen ik de beelden dan op tv zag, ben ik helemaal gebroken. De impact was groot, ondanks de vele positieve reacties. Dankzij psychologische hulp ben ik er weer bovenop geraakt.”

Praatjes

Maar Deborah merkte toch dat ze veel minder vertrouwen had als het op mannen aankwam. “Ik geloof nog in de liefde, maar niet meer in de praatjes. Als nu iemand zegt: ‘Oh, jij bent zo mooi,’ dan denk ik: ‘Ja ja,’ en wacht ik af hoe hij zich verder gedraagt. Ik ben ook geen gemakkelijke. Als je echt geïnteresseerd bent, moet je je bewijzen”, liet ze eind november optekenen in Humo.

Ondanks haar achterdocht wist iemand zich nu toch een weg door haar verdediging te banen, want op Instagram meldt Deborah nu dat ze een nieuwe relatie heeft. “Na al die tijd alleen te zijn heb ik eindelijk mijn toekomst gevonden! Ik geloof en vertrouw in onze relatie en kijk er alvast naar uit om de rest van mijn leven te delen met jou”, schrijft ze romantisch bij een foto van haar en de nieuwe man in haar leven. Het gaat om een zekere Bruno Van der Haeghen, een zakenman uit Ninove die zaakvoerder is bij Phone Company. Haar ‘Temptation’-collega’s zijn alvast heel blij voor haar, want Deborah kreeg alvast een hartje van Pommeline en een like van Herbert als reactie.