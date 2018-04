"Eindelijk ben ik verlost van de insinuaties over Kobe": Danira Boukhriss praat

voor het eerst over Bouba Jan Ruysbergh

10 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Mijn ideale man hoeft niet veel te kunnen", zegt Danira Boukhriss (27). "Als hij mij maar doet lachen en zélf zijn rommel opkuist." Gewezen ‘De Mol’-deelnemer Bouba Kalala (21) weet bij dezen dus wat er van hem wordt verwacht. Voor ’t eerst praat Danira in Dag Allemaal over haar nieuwe liefde, met wie ze te zien zal zijn in een ‘De 3 Wijzen’-special voor Kom Op Tegen Kanker op 20 mei.

Concurrerende zender of niet, Danira Boukhriss is elke zondagavond trouw op post voor ‘De Mol’. "Ik vind het moeilijker dan vorig jaar", zegt ze. "Toen had ik al vanaf de eerste aflevering door dat het Eline was. Maar nu laat mijn buik­gevoel me in de steek. En aan Bouba hoef ik niets te vragen, die lag er vorig jaar al uit in de tweede aflevering. Wat kent hij nu van ‘De Mol’?" (lacht)

Bouba stapte eruit met de gevleugelde woorden dat het leven geen ponykamp is. Binnenkort zit je samen met hem in ‘De 3 Wijzen’, een speciale uitzending voor Kom Op tegen Kanker.

Een plezant spelletje voor een mooi goed doel. Maar ik doe het ook als vriendendienst voor Kobe Ilsen, die de show presenteert. Hij is één van mijn beste vrienden, iemand die ik voor honderd procent vertrouw.

Velen waren ervan overtuigd dat er meer speelde tussen Kobe en jou. Nu weten we dat dat niet zo is.

