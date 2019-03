"Eerst gevaarlijk gereden, dan ambulancier bedreigd" KLACHT TEGEN VRIEND TANJA DEXTERS NA ONGEVAL MET VLUCHTMISDRIJF Redactie

25 maart 2019

00u00 7 Showbizz Een ambulancier heeft een klacht ingediend tegen de vriend van Tanja Dexters. De hulpverlener was opgeroepen om eventuele gewonden te verzorgen na een ongeval, maar werd bedreigd. Het parket onderzoekt de zaak. Er loopt ook al een onderzoek naar het ongeval met vluchtmisdrijf.

Een ambulancier meldt zich maandagavond om 20.52 uur bij de lokale politie in Geel. Hij wil aangifte doen van bedreiging eerder die avond op de E313 ter hoogte van Herentals-Oost. Hij was opgeroepen om eventuele slachtoffers van een ongeval te helpen, maar kwam daar niet aan toe. De man vertelt de lokale politie dat hij op de snelweg werd bedreigd door twee mannen. Ze eisten dat hij zijn gsm inleverde. Daarop is de ambulancier gevlucht.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen